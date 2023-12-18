غزوان يحقق رابع ألقابه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬قدم‭ ‬غزوان‭ ‬جولة‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬القفز‭ ‬والسرعة‭ ‬بمشاركة‭ ‬47‭ ‬فارسا‭ ‬في‭ ‬الفئة،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬خطف‭ ‬الصدارة‭ ‬مبكرا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اجتاز‭ ‬جميع‭ ‬الحواجز‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قياسي‭ ‬سريع‭ ‬جدا‭ ‬قدره‭ ‬53‭.‬88‭ ‬ثانية‭ ‬بفرسه‭ ‬أزور‭ ‬رومل‭ ‬ليتصارع‭ ‬جميع‭ ‬الفرسان‭ ‬الدوليين‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬زمن‭ ‬غزوان،‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬الدوليين‭ ‬كسر‭ ‬الزمن،‭ ‬تاركا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬للفارس‭ ‬السعودي‭ ‬قاروط‭ ‬الفيصل‭ ‬بزمن‭ ‬57‭.‬02‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬للفارس‭ ‬السعودي‭ ‬بطل‭ ‬أسياد‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬الفرق‭ ‬2023‭ ‬مشاري‭ ‬الحربي‭ ‬بزمن‭ ‬57‭.‬15‭ ‬والمركز‭ ‬الرابع‭ ‬للفارس‭ ‬القطري‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬لونجينز‭ ‬العالمية‭ ‬راشد‭ ‬المري‭ ‬بزمن‭ ‬57‭.‬32‭ ‬ثانية‭.‬

وتوّج‭ ‬الفارس‭ ‬سامي‭ ‬غزوان‭ ‬بطلا‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬ويكون‭ ‬أول‭ ‬فارس‭ ‬عربي‭ ‬يتوج‭ ‬بأربعة‭ ‬ألقاب‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الدولية‭ ‬لقفز‭ ‬الحواجز‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مضمار‭ ‬قفز‭ ‬السعودية‭ ‬بمشاركة‭ ‬17‭ ‬دولة‭ ‬ونظمت‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭.‬

وأعرب‭ ‬سامي‭ ‬غزوان‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬له‭ ‬ولمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حيث‭ ‬حدث‭ ‬ذلك‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬يوم‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬