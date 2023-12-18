غزوان يحقق رابع ألقابه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) واصل الفارس الدولي سامي غزوان تألقه في بطولة المملكة العربية السعودية لقفز الحواجز من فئة النجمة الواحدة، واستطاع أن يحقق رابع لقب في البطولة بتحقيقه المركز الأول من جديد في البطولة التي شهدت مشاركة واسعة.
وقد قدم غزوان جولة رائعة في بطولة القفز والسرعة بمشاركة 47 فارسا في الفئة، وتمكن من خطف الصدارة مبكرا بعد أن اجتاز جميع الحواجز في زمن قياسي سريع جدا قدره 53.88 ثانية بفرسه أزور رومل ليتصارع جميع الفرسان الدوليين للوصول إلى زمن غزوان، ولكن لم يستطع أي من الفرسان الدوليين كسر الزمن، تاركا المركز الثاني للفارس السعودي قاروط الفيصل بزمن 57.02 والمركز الثالث للفارس السعودي بطل أسياد آسيا في الفرق 2023 مشاري الحربي بزمن 57.15 والمركز الرابع للفارس القطري المشارك في بطولات لونجينز العالمية راشد المري بزمن 57.32 ثانية.
وتوّج الفارس سامي غزوان بطلا للمرة الرابعة ويكون أول فارس عربي يتوج بأربعة ألقاب دولية في بطولة المملكة العربية السعودية الدولية لقفز الحواجز والتي أقيمت في مضمار قفز السعودية بمشاركة 17 دولة ونظمت تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.
وأعرب سامي غزوان عن سعادته بهذا الإنجاز التاريخي له ولمملكة البحرين حيث حدث ذلك يوم 16 ديسمبر يوم العيد الوطني لمملكة البحرين.
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