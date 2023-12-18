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سترة يجتاز الحالة بدوري ناصر بن حمدالمحرق والرفاع الشرقي.. تعادلا بهدفين وطردين

12/18/2023 7:14:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬مباراة‭ ‬مثيرة‭ ‬بالأهداف‭ ‬ومشدودة‭ ‬بالأعصاب،‭ ‬تعادل‭ ‬فريقا‭ ‬المحرق‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بنتيجة‭ (‬2/2‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬هدفي‭ ‬المحرق‭ ‬سفيان‭ ‬مهروق‭ ‬بالدقيقة‭ (‬9‭) ‬وفراس‭ ‬شواط‭ ‬بالدقيقة‭ (‬51‭) ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬هدفي‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬تياغو‭ ‬اوغاستو‭ ‬بالدقيقتين‭ (‬49‭ ‬و70‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬المحرق‭ (‬13‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي‭ ‬بات‭ ‬رصيده‭ ‬بهذا‭ ‬التعادل‭ (‬14‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬علمًا‭ ‬أن‭ ‬الفريقين‭ ‬لعبا‭ ‬منقوصي‭ ‬العدد‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ (‬60‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬نال‭ ‬البطاقة‭ ‬الحمراء‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬المحرق‭ ‬فراس‭ ‬شواط‭ ‬ولاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬كاردوس‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬اجتاز‭ ‬فريق‭ ‬سترة‭ ‬نظيره‭ ‬الحالة‭ ‬بنتيجة‭ (‬1/0‭) ‬عبر‭ ‬رأسية‭ ‬لاعبه‭ ‬طالب‭ ‬زيد‭ ‬بالدقيقة‭ (‬70‭). ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬سترة‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬والحالة‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬الخامسة‭ ‬وتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬12‭ ‬نقطة‭).‬

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