سترة يجتاز الحالة بدوري ناصر بن حمدالمحرق والرفاع الشرقي.. تعادلا بهدفين وطردين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في مباراة مثيرة بالأهداف ومشدودة بالأعصاب، تعادل فريقا المحرق والرفاع الشرقي بنتيجة (2/2) في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين على استاد البحرين الوطني ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري ناصر بن حمد لكرة القدم.
وسجل هدفي المحرق سفيان مهروق بالدقيقة (9) وفراس شواط بالدقيقة (51) فيما سجل هدفي الرفاع الشرقي تياغو اوغاستو بالدقيقتين (49 و70)، وبذلك أصبح رصيد المحرق (13 نقطة)، والرفاع الشرقي بقيادة مدربه الجديد إسماعيل كرامي بات رصيده بهذا التعادل (14 نقطة)، علمًا أن الفريقين لعبا منقوصي العدد منذ الدقيقة (60)، حيث نال البطاقة الحمراء كل من لاعب المحرق فراس شواط ولاعب الرفاع الشرقي كاردوس دا سيلفا.
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت على استاد نادي المحرق اجتاز فريق سترة نظيره الحالة بنتيجة (1/0) عبر رأسية لاعبه طالب زيد بالدقيقة (70). وبذلك أصبح رصيد سترة الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي (12 نقطة) والحالة تلقى الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند (12 نقطة).
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