5 سنوات سجنا لمحتال إلكتروني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبدأت‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬بعد‭ ‬تقدم‭ ‬مواطن‭ ‬ببلاغ‭ ‬لإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مفاده‭ ‬تلقيه‭ ‬رسالة‭ ‬هاتفية‭ ‬بضرورة‭ ‬تحديث‭ ‬بياناته‭ ‬ببرنامج‭ ‬لشركة‭ ‬مالية،‭ ‬وعليه‭ ‬قام‭ ‬بإدخال‭ ‬بيانات،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬تلقى‭ ‬اتصالا‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬ادّعى‭ ‬أنه‭ ‬موظف‭ ‬مختص‭ ‬بتحديث‭ ‬بيانات،‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬تزويده‭ ‬برقم‭ (‬ OTP ‭) ‬وبعدها‭ ‬فوجئ‭ ‬بسحب‭ ‬مبلغ‭ ‬600‭ ‬دينار‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬300‭ ‬دينار‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬أحد‭ ‬المتورطين‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬يعمل‭ ‬ضمن‭ ‬عصابة‭ ‬إجرامية‭ ‬تضم‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وأن‭ ‬المتهم‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يستلم‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬ويعيد‭ ‬ارسالها‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭.‬

أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬وآخرين‭ ‬أنهم‭ ‬اشتركوا‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬التوقيع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬وهو‭ ‬الرقم‭ ‬السري‭ ‬الخاص‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الائتمانية‭ ‬لغرض‭ ‬احتيالي،‭ ‬كما‭ ‬اشتركوا‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مجهول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬الاستيلاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مسوّغ‭ ‬قانوني‭ ‬على‭ ‬مال‭ ‬مملوك‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬بطرق‭ ‬احتيالية‭ ‬بأن‭ ‬تلاقت‭ ‬إرادتهم‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬و‭ ‬إيهامه‭ ‬بأنهم‭ ‬موظفون‭ ‬وطلبوا‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬رقم‭ ‬بطاقته‭ ‬البنكية،‭ ‬واشتركوا‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬لنظام‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬للحساب‭ ‬البنكي‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه،‭ ‬كما‭ ‬حازوا‭ ‬مواد‭ ‬إباحية‭ ‬بنظام‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭.‬