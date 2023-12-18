Tuesday, 19 December 2023 06:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 سنوات سجنا لمحتال إلكتروني

12/18/2023 7:14:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬محتالا‭ ‬الكترونيا‭ ‬بالسجن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاحتيال‭ ‬رفقة‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬عبر‭ ‬المكالمات‭ ‬الوهمية،‭ ‬حيث‭ ‬استولى‭ ‬وآخرين‭ ‬على‭ ‬800‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الضحايا‭.‬

وبدأت‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬بعد‭ ‬تقدم‭ ‬مواطن‭ ‬ببلاغ‭ ‬لإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مفاده‭ ‬تلقيه‭ ‬رسالة‭ ‬هاتفية‭ ‬بضرورة‭ ‬تحديث‭ ‬بياناته‭ ‬ببرنامج‭ ‬لشركة‭ ‬مالية،‭ ‬وعليه‭ ‬قام‭ ‬بإدخال‭ ‬بيانات،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬تلقى‭ ‬اتصالا‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬ادّعى‭ ‬أنه‭ ‬موظف‭ ‬مختص‭ ‬بتحديث‭ ‬بيانات،‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬تزويده‭ ‬برقم‭ (‬ OTP ‭) ‬وبعدها‭ ‬فوجئ‭ ‬بسحب‭ ‬مبلغ‭ ‬600‭ ‬دينار‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬300‭ ‬دينار‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬أحد‭ ‬المتورطين‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬يعمل‭ ‬ضمن‭ ‬عصابة‭ ‬إجرامية‭ ‬تضم‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وأن‭ ‬المتهم‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يستلم‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬ويعيد‭ ‬ارسالها‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭.‬

أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬وآخرين‭ ‬أنهم‭ ‬اشتركوا‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬التوقيع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬وهو‭ ‬الرقم‭ ‬السري‭ ‬الخاص‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الائتمانية‭ ‬لغرض‭ ‬احتيالي،‭ ‬كما‭ ‬اشتركوا‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مجهول‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬الاستيلاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مسوّغ‭ ‬قانوني‭ ‬على‭ ‬مال‭ ‬مملوك‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬بطرق‭ ‬احتيالية‭ ‬بأن‭ ‬تلاقت‭ ‬إرادتهم‭ ‬في‭ ‬الاتصال‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬و‭ ‬إيهامه‭ ‬بأنهم‭ ‬موظفون‭ ‬وطلبوا‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬رقم‭ ‬بطاقته‭ ‬البنكية،‭ ‬واشتركوا‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬لنظام‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬للحساب‭ ‬البنكي‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه،‭ ‬كما‭ ‬حازوا‭ ‬مواد‭ ‬إباحية‭ ‬بنظام‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭.‬

MENAFN18122023000055011008ID1107622001

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث