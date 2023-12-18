5 سنوات سجنا لمحتال إلكتروني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية محتالا الكترونيا بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بالمشاركة في الاحتيال رفقة آخرين على عدد من الضحايا عبر المكالمات الوهمية، حيث استولى وآخرين على 800 دينار من أحد الضحايا.
وبدأت تفاصيل الواقعة بعد تقدم مواطن ببلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، مفاده تلقيه رسالة هاتفية بضرورة تحديث بياناته ببرنامج لشركة مالية، وعليه قام بإدخال بيانات، وفي اليوم التالي تلقى اتصالا من شخص ادّعى أنه موظف مختص بتحديث بيانات، وطلب منه تزويده برقم ( OTP ) وبعدها فوجئ بسحب مبلغ 600 دينار ومن ثم 300 دينار.
ومن خلال تحريات الشرطة تبين أن المتهم أحد المتورطين في الواقعة يعمل ضمن عصابة إجرامية تضم آخرين في الخارج، وأن المتهم هو من يستلم تلك المبالغ ويعيد ارسالها إلى خارج البحرين.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم وآخرين أنهم اشتركوا مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية لغرض احتيالي، كما اشتركوا مع آخر مجهول عن طريق الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء من دون مسوّغ قانوني على مال مملوك للمجني عليه بطرق احتيالية بأن تلاقت إرادتهم في الاتصال بالمجني عليه و إيهامه بأنهم موظفون وطلبوا معلومات عن رقم بطاقته البنكية، واشتركوا مع آخر مجهول في الدخول لنظام تقنية المعلومات للحساب البنكي الخاص بالمجني عليه، كما حازوا مواد إباحية بنظام وسيلة تقنية المعلومات.
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