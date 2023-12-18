أهالي سند: غلق شارع 45 يعيق وصول مركبات الخدمات والطوارئ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالو‭ ‬إن‭ ‬شارع‭ ‬45‭ ‬يعتبر‭ ‬الشريان‭ ‬الحيوي‭ ‬للقرية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬تخطيط‭ ‬الشوارع‭ ‬في‭ ‬قريتهم‭ ‬لكونه‭ ‬يمر‭ ‬عبر‭ ‬القرية‭ ‬من‭ ‬أقصى‭ ‬شرقها‭ ‬إلى‭ ‬أقصى‭ ‬الغرب‭ ‬ويلتقي‭ ‬بشارع‭ ‬الاستقلال،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشارع‭ ‬منذ‭ ‬الخمسينيات‭ ‬كان‭ ‬هو‭ ‬الشارع‭ ‬الرئيس‭ ‬والوحيد‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬وكان‭ ‬شارعا‭ ‬غير‭ ‬مرصوف‭ ‬وفي‭ ‬الستينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬قامت‭ ‬شركة‭ (‬بابكو‭ ‬انرجيز‭) ‬برصفه‭ ‬وفي‭ ‬السبعينيات‭ ‬والثمانينيات‭ ‬تمت‭ ‬إعادة‭ ‬تهيئته‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬واعتماده‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬لتخطيط‭ ‬شوارع‭ ‬القرية‭ ‬ومجمعاتها‭ ‬السكنية‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يفصل‭ ‬بين‭ ‬مجمعي‭ ‬745‭ ‬و743‭ ‬إلى‭ ‬يومنا‭ ‬هذا‭.‬

وأضافوا‭: ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬تم‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬شارع‭ ‬77‭ ‬الذي‭ ‬يتقاطع‭ ‬مع‭ ‬شارع‭ ‬45‭ (‬موضوع‭ ‬الشكوى‭) ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬رصف‭ ‬التقاطع‭ ‬بين‭ ‬الشارعين‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬واحدة‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬الأهالي‭ ‬إلى‭ ‬التساؤل‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬وتم‭ ‬رفع‭ ‬الأمر‭ ‬وقتئذ‭ ‬إلى‭ ‬العضو‭ ‬النيابي‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬بدوره‭ ‬مع‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬الخياط‭ ‬والمهندسة‭ ‬زينب‭ ‬من‭ ‬بلدية‭ ‬العاصمة‭ ‬برفقة‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬سند‭ ‬الرياضي‭ ‬الأستاذ‭ ‬جعفر‭ ‬أحمد‭ ‬حسين‭ ‬وتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬غلق‭ ‬الشارع‭ ‬لحاجة‭ ‬القرية‭ ‬الماسة‭ ‬اليه‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬إغلاقه‭ ‬يمثل‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والخدماتية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬سرعة‭ ‬وصول‭ ‬سيارات‭ ‬البلدية‭ ‬والإسعاف‭ ‬والمطافئ‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الشارع‭ ‬أكثر‭ ‬اتساعا‭ ‬من‭ ‬بقية‭ ‬الطرق‭ ‬الفرعية‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬القرية،‭ ‬وبالفعل‭ ‬تم‭ ‬رصف‭ ‬التقاطع‭ ‬مجددا‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬الأهالي‭ ‬فوجئوا‭ ‬قبل‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬الشهر‭ ‬ونصف‭ ‬الشهر‭ ‬بإغلاق‭ ‬الشارع‭ ‬وتحويله‭ ‬لملك‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اكتراث‭ ‬للمصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تزداد‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬والشوارع‭ ‬بسبب‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬والاختناق‭ ‬المروري‭ ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬اكتمال‭ ‬مشروعي‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬القرية‭ ‬وجنوبها‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬بناء‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬الخاصة‭ ‬والبنايات‭ ‬يفاجؤون‭ ‬بغلق‭ ‬هذا‭ ‬المنفذ‭ ‬المهم‭.‬

وأوضحوا‭ ‬انه‭ ‬بسبب‭ ‬كثرة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬الفرعية‭ ‬فإنه‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ونصف‭ ‬وقعت‭ ‬خمسة‭ ‬حوادث‭ ‬سيارات‭ ‬في‭ ‬تقاطع‭ ‬طريق‭ ‬4333‭ ‬مع‭ ‬طريق‭ ‬4334‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الغلق‭ ‬المذكور‭ ‬للشارع‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬وتحويل‭ ‬المرور‭ ‬على‭ ‬هذين‭ ‬الطريقين‭ ‬الضيقين‭.‬

ونوهوا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجزء‭ ‬المقطوع‭ ‬من‭ ‬الشارع‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬بضعة‭ ‬أمتار‭ ‬وعليه‭ ‬يتبقى‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬16‭ ‬مترا‭ ‬تم‭ ‬غلقها‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬مطالبين‭ ‬بالتحرك‭ ‬بإزالة‭ ‬الأنقاض‭ ‬والحواجز‭ ‬والرمل‭ ‬وإعادة‭ ‬فتح‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬الشارع‭ ‬الى‭ ‬حين‭ ‬البتّ‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬الجزء‭ ‬المأخوذ‭ ‬منه‭.‬