حبس المتسبب في وفاة راكب دراجة هوائية وإحالته إلى المحاكمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرح نائب رئيس نيابة المرور بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمرور بوقوع حادث مروري أدى إلى وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين. وتشير تفاصيل الحادث إلى أنه أثناء قيادة المتهم مركبته ونتيجة إخلاله بقواعد السلامة المرورية ولعدم العناية والانتباه وانشغاله بالهاتف النقال اصطدم بعدد من سائقي الدراجات الهوائية، وترتب عليه وفاة أحدهم وإصابة خمسة آخرين بإصابات تتراوح بين المتوسطة والبليغة.
وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بما نسب إليه من اتهام، وبناء عليه أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة القضية، وجار استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالته محبوساً أمام المحكمة الجنائية المختصة.
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