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انتخابات محلية في العراق للمرة الأولى منذ عشر سنوات

12/18/2023 7:14:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بغداد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬صوّت‭ ‬العراقيون‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬لاختيار‭ ‬أعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬المحافظات،‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬عقد‭ ‬ومن‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬سلطة‭ ‬الأحزاب‭ ‬والتيارات‭ ‬الشيعية‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬وتوطيد‭ ‬قاعدتها‭ ‬الشعبية،‭ ‬فيما‭ ‬بدت‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬محدودة‭. ‬وجرت‭ ‬الانتخابات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التيار‭ ‬الصدري،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬التيارات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بزعامة‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬الشيعي‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬بعدما‭ ‬أعلن‭ ‬مقاطعة‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬محافظة‭.

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬تخيّم‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الإحباط‭ ‬على‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬إزاء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬يقطنه‭ ‬43‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬وغني‭ ‬بالنفط‭ ‬لكن‭ ‬مؤسساته‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬فساد‭ ‬مزمن‭. ‬وأغلقت‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬مقرراً‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬18‭:‬00‭ (‬15:00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬كما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭ ‬الرسمية‭. ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬التصويت‭ ‬حتى‭ ‬‮«‬الساعة‭ ‬12‭ ‬ظهراً‭... ‬17 % ‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬القاضي‭ ‬عمر‭ ‬أحمد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬في‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬للانتخابات‭. ‬

ودعا‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬نقلته‭ ‬القناة‭ ‬العراقية‭ ‬الرسمية‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬محطات‭ ‬الاقتراع‭ ‬للإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬للإسهام‭ ‬بإنجاح‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬وحتى‭ ‬إغلاق‭ ‬مكاتب‭ ‬الاقتراع،‭ ‬لاحظ‭ ‬صحفيون‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إقبالاً‭ ‬قليلاً‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مكاتب‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد،‭ ‬وكذلك‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الناصرية‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭.
‬وقالت‭ ‬لمياء‭ ‬محمود‭ ‬البالغة‭ ‬59‭ ‬عاما‭ ‬إنها‭ ‬انتخبت‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬أن‭ ‬نبني‭ ‬الوطن‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬فيما‭ ‬مسحت‭ ‬الحبر‭ ‬الأزرق‭ ‬الخاص‭ ‬بالبصمة‭ ‬بواسطة‭ ‬منديل‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نبني‭ ‬بلدنا‭ ‬ولا‭ ‬نريده‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬متراجعاً‮»‬‭. ‬وتعدّ‭ ‬الانتخابات‭ ‬المحلية‭ ‬استحقاقاً‭ ‬سياسياً‭ ‬مهما‭ ‬لحكومة‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬بإصلاحات‭ ‬خدمية‭ ‬وتطوير‭ ‬للبنى‭ ‬التحتية‭ ‬المدمرة‭ ‬جراء‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬النزاعات،‭ ‬مذ‭ ‬تسلّم‭ ‬الحكم‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬غالبية‭ ‬برلمانية‭ ‬لأحزاب‭ ‬وتيارات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عام‭.
‬وشرح‭ ‬ريناد‭ ‬منصور‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬أبحاث‭ ‬‮«‬شاتام‭ ‬هاوس‮»‬‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬هي‭ ‬المقياس‭ ‬النهائي‭ ‬حول‭ ‬مدى‭ ‬الرضى‭ ‬وإذا‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬سياسة‭ ‬السوداني‭ ‬الشعبوية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وسياسته‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬ناجحة‭ ‬وقادرة‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬أو‭ ‬لا‮»‬‭. ‬

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