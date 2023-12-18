محلل بجيش العدو يصدم الإسرائيليين: المقاومة الفلسطينية انتصرت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬جاكي‭ ‬خوجي‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬معاريف‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الانتصار‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬حققت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل‭ ‬الغاشمة‭ ‬ضد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬الإسرائيليون‭ ‬يميلون‭ ‬إلى‭ ‬الاستخفاف‭ ‬بزعيم‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬السنوار‮»‬،‭ ‬ونسبوا‭ ‬إليه‭ ‬عملا‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬الغباء‭ ‬والانفصال‭ ‬عن‭ ‬الواقع‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬جاكي‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأيام،‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تسمع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬زاوية،‭ ‬تقريبًا،‭ ‬بعض‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬يستخفون‭ ‬بيحيى‭ ‬السنوار،‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬يشغلون‭ ‬مكانة‭ ‬من‭ ‬ضباط‭ ‬الاحتلال‭ ‬والسياسيون‭ ‬والصحفيون،‭ ‬يقولون‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يفهم‭ ‬وضعه،‭ ‬وأنه‭ ‬عصبي‭ ‬وخارج‭ ‬عن‭ ‬السيطرة،‭ ‬وأنه‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الضائع‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬جاكي‭ ‬خوجي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬مقاله‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬المزمجر،‭ ‬المحاصر‭ ‬في‭ ‬ظلام‭ ‬المخبأ،‭ ‬ألحق‭ ‬بإسرائيل‭ ‬أكبر‭ ‬هزيمة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬وطالب‭ ‬محلل‭ ‬الشئون‭ ‬العربية‭ ‬بإذاعة‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬المفاوضين‭ ‬لديهم‭ ‬بإبداء‭ ‬التواضع‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬القليل‭ ‬من‭ ‬التواضع‭ ‬لن‭ ‬يضر‭. ‬لو‭ ‬أننا‭ ‬اعتمدنا‭ ‬التواضع‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬وتعاملنا‭ ‬مع‭ ‬العدو‭ ‬بجدّية،‭ ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليحدث‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬ان‭ ‬مقاومة‭ ‬حماس‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬الهاوية‭ ‬التي‭ ‬غرقت‭ ‬فيها‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الماضي‮»‬‭ .‬ووصف‭ ‬جاكي‭ ‬خوجي‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬قبل‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬فقال‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تكن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬موضع‭ ‬اهتمام‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬أو‭ ‬العالم،‭ ‬لقد‭ ‬رأى‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬أحلامهم‭ ‬تتحطّم‭ ‬ببطء،‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية؛‭ ‬ذهب‭ ‬اليهود‭ ‬إلى‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬وتشدّدوا،‭ ‬وفي‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬شدّد‭ ‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قبضته‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الأيام،‭ ‬ولم‭ ‬تؤدِّ‭ ‬الهجمات‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬تشديد‭ ‬قبضتهم‭ ‬أكثر،‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬ساءت‭ ‬حالة‭ ‬السجناء‭ ‬مع‭ ‬اللوائح‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬أصدرها‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬السجناء‭ ‬جميعًا؛‭ ‬كانت‭ ‬غزة‭ ‬أكثر‭ ‬ضياعًا،‭ ‬مُحاصرة،‭ ‬فقيرة،‭ ‬بلا‭ ‬مستقبل‭ ‬وبلا‭ ‬حرية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬انه‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬الجميع‭ ‬بدأوا‭ ‬يتحدثون‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬فهو‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬خروج‭ ‬من‭ ‬الظلمات‭ ‬إلى‭ ‬النور،‭ ‬ومن‭ ‬الشعور‭ ‬بالتخلّي‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الأشياء‭. ‬الأمريكيون‭ ‬الذين‭ ‬نأوا‭ ‬بأنفسهم‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬بدأوا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بالتحدث‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬حول‭ ‬إعادة‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬النصر‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬السنوار،‭ ‬ويجب‭ ‬الاعتراف،‭ ‬هو‭ ‬الإنجاز‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬حدث‭ ‬لنا‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬يوم‭ ‬الغفران،‭ ‬بل‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬انهيار‭ ‬البؤر‭ ‬الاستيطانية،‭ ‬وعدد‭ ‬القتلى‭ ‬الكبير،‭ ‬والتعبئة‭ ‬المحمومة‭ ‬للقوات‭ ‬من‭ ‬الخلف‭. ‬نفس‭ ‬المفاجأة‭ ‬الصادمة،‭ ‬ونفس‭ ‬قصر‭ ‬النظر‭. ‬وفي‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬فشلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬73‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نجاة‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس‭ ‬هذا‭ ‬انتصار‭ ‬ثالث،‭ ‬وانتهاء‭ ‬مسيرة‭ ‬نتنياهو‭ ‬السياسية‭ ‬بسبب‭ ‬الفشل،‭ ‬فهو‭ ‬انتصار‭ ‬رابع‭.‬