Tuesday, 19 December 2023 06:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وسط تصاعد أزمات الأسواق العالمية..نواف الأحمد... ربّان أبحرَ بسفينة الكويت في أمان

12/18/2023 7:14:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬قياديون‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬أن‭ ‬الكويت‭ ‬فقدت‭ ‬بوفاة‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أباً‭ ‬متواضعاً‭ ‬مع‭ ‬شعبه،‭ ‬وقائداً‭ ‬داعماً‭ ‬للتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ولتعزيز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭.‬

ولفتوا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سموه‭ ‬كان‭ ‬سياسياً‭ ‬حكيماً‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬هدوء‭ ‬الطبع‭ ‬وصراحة‭ ‬الموقف،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬حريصاً‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحقق‭ ‬الخير‭ ‬والتقدم‭ ‬على‭ ‬الصعد‭ ‬كافة‭ ‬للكويت‭ ‬وأهلها‭.‬

وأفادوا‭ ‬بأن‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬الرعيل‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬نهضة‭ ‬الكويت،‭ ‬منوهين‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قاد‭ ‬سفينة‭ ‬الكويت‭ ‬خلال‭ ‬توليه‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭ ‬رغم‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحيط‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬جانب،‭ ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬عهده‭ ‬استقراراً‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬مؤشراته‭ ‬رغم‭ ‬الأزمات‭ ‬العالمية‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬وعرّضتها‭ ‬لضغوطات‭ ‬كبيرة‭.‬

أفاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جهاز‭ ‬حماية‭ ‬المنافسة‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬العجمي‭ ‬بأن‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬في‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الدولية‭ ‬بشكل‭ ‬أوسع،‭ ‬وبآليات‭ ‬تعكس‭ ‬قوتها‭ ‬المتصاعدة‭ ‬إقليمياً‭ ‬وعالمياً‭.‬

ولفت‭ ‬العجمي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المحلي‭ ‬شهد‭ ‬نمواً‭ ‬ملموساً‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬قياساً‭ ‬بالمعدلات‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬النظيرة،‭ ‬فيما‭ ‬ارتفعت‭ ‬في‭ ‬عهده‭ ‬المقدرة‭ ‬المالية‭ ‬الحقيقية‭ ‬لغالبية‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬سجل‭ ‬القطاعان‭ ‬الخاص‭ ‬والحكومي‭ ‬نقلة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬التكنولوجي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرقمنة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الأعمال‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والخدمية،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬المحلية‭ ‬ورفع‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬التنافسية‭.‬

وشدد‭ ‬العجمي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬المحلي‭ ‬ومكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬الكويتي‭ ‬كافة‭ ‬فقدت‭ ‬أميراً‭ ‬متواضعاً‭ ‬كان‭ ‬السباق‭ ‬دائماً‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬وطنه‭ ‬ومواطنيه‭.‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬الصناعات‭ ‬الهندسية‭ ‬الثقيلة‭ ‬وبناء‭ ‬السفن‭ ‬‮«‬سفن‮»‬‭ ‬مرزوق‭ ‬الخرافي،‭ ‬إن‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬فقد‭ ‬برحيل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬قدوة‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬أخلاقيات‭ ‬التعامل‭.‬

ونوه‭ ‬الخرافي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬رسّخ‭ ‬بتواضعه‭ ‬وسعيه‭ ‬الدائم‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬أخلاقيات‭ ‬العمل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬البناءة‭ ‬التي‭ ‬جُبل‭ ‬عليها‭ ‬أهل‭ ‬الكويت‭ ‬منذ‭ ‬الرعيل‭ ‬الأول‭ ‬لتجارها،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬سموّه‭ ‬كان‭ ‬يشكل‭ ‬رمزاً‭ ‬اقتصادياً‭ ‬وسياسياً‭ ‬بتوافق‭ ‬الجميع،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬فترة‭ ‬حكمه‭ ‬تعكس‭ ‬سيرة‭ ‬ومسيرة‭ ‬لدى‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭.‬

وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬عهد‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬شهد‭ ‬زيادة‭ ‬بمعدلات‭ ‬الشفافية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والحوكمة،‭ ‬ما‭ ‬يعزّز‭ ‬قوة‭ ‬ومتانة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬المحلي،‭ ‬فيما‭ ‬سجلت‭ ‬الكويت‭ ‬تقدماً‭ ‬على‭ ‬مؤشرات‭ ‬التنافسية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية،‭ ‬وإلى‭ ‬حدود‭ ‬تجعل‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬أكثر‭ ‬استقطاباً‭ ‬للاستثمارات‭ ‬والمستثمرين‭.‬

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬الكويتية‭ ‬للاستثمار‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬العلي‭ ‬أن‭ ‬الكويت‭ ‬خسرت‭ ‬بوفاة‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أباً‭ ‬متواضعاً‭ ‬رحيماً‭ ‬بشعبه،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬فقدت‭ ‬قائداً‭ ‬كان‭ ‬داعماً‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬بمختلف‭ ‬أوجهها،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬في‭ ‬عهده‭ ‬تحركاً‭ ‬ملموساً‭ ‬نحو‭ ‬الانطلاقة‭ ‬التي‭ ‬تستحقها‭ ‬الكويت‭.‬

وأشار‭ ‬العلي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الأمير‭ ‬وتأكيده‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬روافد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل،‭ ‬وحثه‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتلاحقة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬وتحديات‭.‬

وأفاد‭ ‬العلي‭ ‬بأن‭ ‬الكويت‭ ‬مطمئنة‭ ‬لاستمرار‭ ‬إبحار‭ ‬سفينها‭ ‬بأمان،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬داعياً‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يوفقه‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬خير‭ ‬للكويت‭ ‬وأهلها‭.‬

ذكر‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬الكويتي،‭ ‬فوزي‭ ‬الثنيان،‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬كان‭ ‬قائداً‭ ‬حكيماً،‭ ‬يتمتّع‭ ‬بمنزلة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬أهل‭ ‬الكويت‭ ‬فهو‭ ‬والد‭ ‬الجميع،‭ ‬ومصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لكل‭ ‬كويتي‭ ‬وكويتية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قاد‭ ‬سفينة‭ ‬الكويت‭ ‬إلى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭ ‬رغم‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحيط‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬جانب‭.‬

وقال‭ ‬الثنيان‭ ‬إن‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬نهضة‭ ‬الكويت،‭ ‬فهو‭ ‬من‭ ‬الرعيل‭ ‬الأول،‭ ‬كما‭ ‬رسّخ‭ ‬قيم‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء‭ ‬والعمل‭ ‬والمبادرات،‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬التنمية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬تواضعه‭ ‬الذي‭ ‬جعله‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬الجميع،‭ ‬وحكمته‭ ‬ورحمته‭ ‬وتفانيه‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬وجميع‭ ‬أبناء‭ ‬الكويت‭.‬

وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬شهد‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سموّه‭ ‬استقراراً‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬مؤشراته‭ ‬رغم‭ ‬الأزمات‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬وعرّضتها‭ ‬لضغوطات‭ ‬كبيرة،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكويت‭ ‬ورغم‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتمتع‭ ‬بقوة‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬بشهادة‭ ‬وكالات‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمية‭.‬

لفت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬والشخصية‭ ‬والرقمية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬بوبيان‭ ‬عبدالله‭ ‬التويجري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬فقد‭ ‬برحيل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬داعماً‭ ‬رئيسياً‭ ‬لنهضته،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬لطالما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬داعمي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ولتوسعة‭ ‬دوره‭ ‬ومساهمته‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وإحداث‭ ‬التنمية‭ ‬المستهدفة‭.‬

وبين‭ ‬التويجري‭ ‬أن‭ ‬سموه‭ ‬ رحمه‭ ‬الله ‭ ‬كان‭ ‬داعماً‭ ‬رئيسياً‭ ‬للسياسات‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للدولة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بتنافسية‭ ‬وشفافية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكويتي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك‭ ‬نجح‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬اصطدمت‭ ‬بها‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬يتمتع‭ ‬بمصدات‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬تؤهله‭ ‬للانطلاقة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬رسخها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬فيما‭ ‬بات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬مهيأً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬للمضي‭ ‬قدماً‭ ‬نحو‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

قال‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬السابق،‭ ‬خالد‭ ‬الروضان،‭ ‬إن‭ ‬مَن‭ ‬يعرف‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬جيداً‭ ‬سيعلم‭ ‬أنه‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬هدوء‭ ‬الطبع‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يُبقي‭ ‬له‭ ‬عدواً،‭ ‬وصراحة‭ ‬الموقف‭ ‬التي‭ ‬تجعله‭ ‬أحياناً‭ ‬يستعيد‭ ‬قول‭ ‬الإمام‭ ‬علي‭: ‬‮«‬ما‭ ‬أبقى‭ ‬لي‭ ‬الحق‭ ‬صاحباً‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬الروضان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬المؤسسين‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بالحكمة‭ ‬والرحمة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬ترك‭ ‬خلفه‭ ‬توافقاً‭ ‬كويتياً‭ ‬جماعياً‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬ربه‭ ‬زاهداً‭ ‬وعابداً،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬أب‭ ‬حنون‭ ‬وقمة‭ ‬في‭ ‬التواضع،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬يقف‭ ‬بجوار‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬شعبه‭ ‬دون‭ ‬حواجز،‭ ‬فأحبه‭ ‬مواطنوه‭ ‬بوفاء‭ ‬وولاء‭ ‬وإخلاص،‭ ‬فاستحق‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أميراً‭ ‬للإنسانية‭ ‬والعفو‭.‬

وأضاف‭: ‬أما‭ ‬خارجياً‭ ‬فكان‭ ‬بمثابة‭ ‬السياسي‭ ‬الحكيم‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬لم‭ ‬الشمل‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي،‭ ‬ويسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬التوافق‭.‬

MENAFN18122023000055011008ID1107621995

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث