وسط تصاعد أزمات الأسواق العالمية..نواف الأحمد... ربّان أبحرَ بسفينة الكويت في أمان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولفتوا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سموه‭ ‬كان‭ ‬سياسياً‭ ‬حكيماً‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬هدوء‭ ‬الطبع‭ ‬وصراحة‭ ‬الموقف،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬حريصاً‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحقق‭ ‬الخير‭ ‬والتقدم‭ ‬على‭ ‬الصعد‭ ‬كافة‭ ‬للكويت‭ ‬وأهلها‭.‬

وأفادوا‭ ‬بأن‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬الرعيل‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬نهضة‭ ‬الكويت،‭ ‬منوهين‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قاد‭ ‬سفينة‭ ‬الكويت‭ ‬خلال‭ ‬توليه‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭ ‬رغم‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحيط‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬جانب،‭ ‬إذ‭ ‬شهد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬عهده‭ ‬استقراراً‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬مؤشراته‭ ‬رغم‭ ‬الأزمات‭ ‬العالمية‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬وعرّضتها‭ ‬لضغوطات‭ ‬كبيرة‭.‬

أفاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جهاز‭ ‬حماية‭ ‬المنافسة‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬العجمي‭ ‬بأن‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬في‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمنظمات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الدولية‭ ‬بشكل‭ ‬أوسع،‭ ‬وبآليات‭ ‬تعكس‭ ‬قوتها‭ ‬المتصاعدة‭ ‬إقليمياً‭ ‬وعالمياً‭.‬

ولفت‭ ‬العجمي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المحلي‭ ‬شهد‭ ‬نمواً‭ ‬ملموساً‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬قياساً‭ ‬بالمعدلات‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬النظيرة،‭ ‬فيما‭ ‬ارتفعت‭ ‬في‭ ‬عهده‭ ‬المقدرة‭ ‬المالية‭ ‬الحقيقية‭ ‬لغالبية‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬سجل‭ ‬القطاعان‭ ‬الخاص‭ ‬والحكومي‭ ‬نقلة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬التكنولوجي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الرقمنة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنواع‭ ‬الأعمال‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والخدمية،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬المحلية‭ ‬ورفع‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬التنافسية‭.‬

وشدد‭ ‬العجمي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬المحلي‭ ‬ومكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬الكويتي‭ ‬كافة‭ ‬فقدت‭ ‬أميراً‭ ‬متواضعاً‭ ‬كان‭ ‬السباق‭ ‬دائماً‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬وطنه‭ ‬ومواطنيه‭.‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬الصناعات‭ ‬الهندسية‭ ‬الثقيلة‭ ‬وبناء‭ ‬السفن‭ ‬‮«‬سفن‮»‬‭ ‬مرزوق‭ ‬الخرافي،‭ ‬إن‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬فقد‭ ‬برحيل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬قدوة‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬أخلاقيات‭ ‬التعامل‭.‬

ونوه‭ ‬الخرافي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬رسّخ‭ ‬بتواضعه‭ ‬وسعيه‭ ‬الدائم‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬أخلاقيات‭ ‬العمل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬البناءة‭ ‬التي‭ ‬جُبل‭ ‬عليها‭ ‬أهل‭ ‬الكويت‭ ‬منذ‭ ‬الرعيل‭ ‬الأول‭ ‬لتجارها،‭ ‬مبيناً‭ ‬أن‭ ‬سموّه‭ ‬كان‭ ‬يشكل‭ ‬رمزاً‭ ‬اقتصادياً‭ ‬وسياسياً‭ ‬بتوافق‭ ‬الجميع،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬فترة‭ ‬حكمه‭ ‬تعكس‭ ‬سيرة‭ ‬ومسيرة‭ ‬لدى‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭.‬

وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬عهد‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬شهد‭ ‬زيادة‭ ‬بمعدلات‭ ‬الشفافية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والحوكمة،‭ ‬ما‭ ‬يعزّز‭ ‬قوة‭ ‬ومتانة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬المحلي،‭ ‬فيما‭ ‬سجلت‭ ‬الكويت‭ ‬تقدماً‭ ‬على‭ ‬مؤشرات‭ ‬التنافسية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية،‭ ‬وإلى‭ ‬حدود‭ ‬تجعل‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬أكثر‭ ‬استقطاباً‭ ‬للاستثمارات‭ ‬والمستثمرين‭.‬

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة‭ ‬الكويتية‭ ‬للاستثمار‭ ‬الدكتور‭ ‬يوسف‭ ‬العلي‭ ‬أن‭ ‬الكويت‭ ‬خسرت‭ ‬بوفاة‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬أباً‭ ‬متواضعاً‭ ‬رحيماً‭ ‬بشعبه،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬فقدت‭ ‬قائداً‭ ‬كان‭ ‬داعماً‭ ‬للتنمية‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬بمختلف‭ ‬أوجهها،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬في‭ ‬عهده‭ ‬تحركاً‭ ‬ملموساً‭ ‬نحو‭ ‬الانطلاقة‭ ‬التي‭ ‬تستحقها‭ ‬الكويت‭.‬

وأشار‭ ‬العلي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬الأمير‭ ‬وتأكيده‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬روافد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل،‭ ‬وحثه‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتلاحقة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬وتحديات‭.‬

وأفاد‭ ‬العلي‭ ‬بأن‭ ‬الكويت‭ ‬مطمئنة‭ ‬لاستمرار‭ ‬إبحار‭ ‬سفينها‭ ‬بأمان،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬داعياً‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يوفقه‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬خير‭ ‬للكويت‭ ‬وأهلها‭.‬

ذكر‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬الكويتي،‭ ‬فوزي‭ ‬الثنيان،‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬كان‭ ‬قائداً‭ ‬حكيماً،‭ ‬يتمتّع‭ ‬بمنزلة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬أهل‭ ‬الكويت‭ ‬فهو‭ ‬والد‭ ‬الجميع،‭ ‬ومصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لكل‭ ‬كويتي‭ ‬وكويتية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قاد‭ ‬سفينة‭ ‬الكويت‭ ‬إلى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭ ‬رغم‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحيط‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬جانب‭.‬

وقال‭ ‬الثنيان‭ ‬إن‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬نهضة‭ ‬الكويت،‭ ‬فهو‭ ‬من‭ ‬الرعيل‭ ‬الأول،‭ ‬كما‭ ‬رسّخ‭ ‬قيم‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء‭ ‬والعمل‭ ‬والمبادرات،‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬التنمية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬تواضعه‭ ‬الذي‭ ‬جعله‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬الجميع،‭ ‬وحكمته‭ ‬ورحمته‭ ‬وتفانيه‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬وجميع‭ ‬أبناء‭ ‬الكويت‭.‬

وأفاد‭ ‬بأن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬شهد‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سموّه‭ ‬استقراراً‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬مؤشراته‭ ‬رغم‭ ‬الأزمات‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬وعرّضتها‭ ‬لضغوطات‭ ‬كبيرة،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكويت‭ ‬ورغم‭ ‬التحديات‭ ‬العالمية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتمتع‭ ‬بقوة‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬بشهادة‭ ‬وكالات‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمية‭.‬

لفت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬والشخصية‭ ‬والرقمية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬بوبيان‭ ‬عبدالله‭ ‬التويجري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬فقد‭ ‬برحيل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬داعماً‭ ‬رئيسياً‭ ‬لنهضته،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬لطالما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬داعمي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ولتوسعة‭ ‬دوره‭ ‬ومساهمته‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وإحداث‭ ‬التنمية‭ ‬المستهدفة‭.‬

وبين‭ ‬التويجري‭ ‬أن‭ ‬سموه‭ ‬ – رحمه‭ ‬الله – ‭ ‬كان‭ ‬داعماً‭ ‬رئيسياً‭ ‬للسياسات‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للدولة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بتنافسية‭ ‬وشفافية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الكويتي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك‭ ‬نجح‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العقبات‭ ‬التي‭ ‬اصطدمت‭ ‬بها‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬يتمتع‭ ‬بمصدات‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭ ‬تؤهله‭ ‬للانطلاقة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬رسخها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬فيما‭ ‬بات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬مهيأً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬للمضي‭ ‬قدماً‭ ‬نحو‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

قال‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬السابق،‭ ‬خالد‭ ‬الروضان،‭ ‬إن‭ ‬مَن‭ ‬يعرف‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬جيداً‭ ‬سيعلم‭ ‬أنه‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬هدوء‭ ‬الطبع‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يُبقي‭ ‬له‭ ‬عدواً،‭ ‬وصراحة‭ ‬الموقف‭ ‬التي‭ ‬تجعله‭ ‬أحياناً‭ ‬يستعيد‭ ‬قول‭ ‬الإمام‭ ‬علي‭: ‬‮«‬ما‭ ‬أبقى‭ ‬لي‭ ‬الحق‭ ‬صاحباً‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬الروضان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬المؤسسين‭ ‬الذي‭ ‬يتميز‭ ‬بالحكمة‭ ‬والرحمة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنه‭ ‬ترك‭ ‬خلفه‭ ‬توافقاً‭ ‬كويتياً‭ ‬جماعياً‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬ربه‭ ‬زاهداً‭ ‬وعابداً،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬أب‭ ‬حنون‭ ‬وقمة‭ ‬في‭ ‬التواضع،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬يقف‭ ‬بجوار‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬شعبه‭ ‬دون‭ ‬حواجز،‭ ‬فأحبه‭ ‬مواطنوه‭ ‬بوفاء‭ ‬وولاء‭ ‬وإخلاص،‭ ‬فاستحق‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أميراً‭ ‬للإنسانية‭ ‬والعفو‭.‬

وأضاف‭: ‬أما‭ ‬خارجياً‭ ‬فكان‭ ‬بمثابة‭ ‬السياسي‭ ‬الحكيم‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬لم‭ ‬الشمل‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي،‭ ‬ويسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬التوافق‭.‬