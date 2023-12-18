مواطنون يشكون من لسعات البعوض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب محمد القصاص:
اشتكى عدد من المواطنين في مختلف المناطق من انتشار البعوض ولسعاتها المؤلمة والمزعجة وطالبوا الجهات المعنية بضرورة التحرك وتكثيف مكافحة ورش هذه الحشرات بالمبيدات الحشرية تلافيا لتزايدها بشكل أكبر في الانتشار.
وأوضح أحد القاطنين في مجمع 634 طريق3429 أن أطفاله لم يهدأون من حك مواقع لسعات البعوض في أجسامهم مما حداه لاستخدام أغلب الوسائل الطاردة لحشرات البعوض وآخرها كانت المادة اللاصقة التي جمعت مختلف الحشرات منها الذباب والبعوض بيد أن البعوض مازال يلسعهم.
وفي مجمع 729 طريق 2966 أبدى القاطنون تخوفهم من انتشار حشرات البعوض إذ عمل بعضهم على حرق الأوراق وسعف النخيل للاستفادة من الدخان في طرد البعوض ولكن من دون جدوى فلسعات البعوض لم تتوقف عن لسعها في أجسامهم وقالو يزداد انتشارها بعد المغرب وحين نقوم بإطفاء المصابيح يزعجنا صوتها بالقرب من أذاننا حينما نخلد للنوم وبالرغم من قيام الأطفال بتغطية أجسادهم بالكامل من خلال ارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة والسراويل الطويلة والجوارب التي تغطي الجسم إلا أنها لم تتوقف عن اللسعات المسببة للحكة.
وطالبوا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة من خلال حملات المعالجة الكيميائية بالرش المكثف واستخدام المبيدات والتبخر لكل المناطق والمواقع التي تكون البيئة الجاذبة لتجمع وتوالد يرقات البعوض وذلك للقضاء عليها.
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