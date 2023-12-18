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مواطنون يشكون من لسعات البعوض

12/18/2023 7:14:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬محمد‭ ‬القصاص‭:‬

اشتكى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬البعوض‭ ‬ولسعاتها‭ ‬المؤلمة‭ ‬والمزعجة‭ ‬وطالبوا‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بضرورة‭ ‬التحرك‭ ‬وتكثيف‭ ‬مكافحة‭ ‬ورش‭ ‬هذه‭ ‬الحشرات‭ ‬بالمبيدات‭ ‬الحشرية‭ ‬تلافيا‭ ‬لتزايدها‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬الانتشار‭.‬

وأوضح‭ ‬أحد‭ ‬القاطنين‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬634‭ ‬طريق3429‭ ‬أن‭ ‬أطفاله‭ ‬لم‭ ‬يهدأون‭ ‬من‭ ‬حك‭ ‬مواقع‭ ‬لسعات‭ ‬البعوض‭ ‬في‭ ‬أجسامهم‭ ‬مما‭ ‬حداه‭ ‬لاستخدام‭ ‬أغلب‭ ‬الوسائل‭ ‬الطاردة‭ ‬لحشرات‭ ‬البعوض‭ ‬وآخرها‭ ‬كانت‭ ‬المادة‭ ‬اللاصقة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬مختلف‭ ‬الحشرات‭ ‬منها‭ ‬الذباب‭ ‬والبعوض‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬البعوض‭ ‬مازال‭ ‬يلسعهم‭.‬

وفي‭ ‬مجمع‭ ‬729‭ ‬طريق‭ ‬2966‭ ‬أبدى‭ ‬القاطنون‭ ‬تخوفهم‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬حشرات‭ ‬البعوض‭ ‬إذ‭ ‬عمل‭ ‬بعضهم‭ ‬على‭ ‬حرق‭ ‬الأوراق‭ ‬وسعف‭ ‬النخيل‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬في‭ ‬طرد‭ ‬البعوض‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭ ‬فلسعات‭ ‬البعوض‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬عن‭ ‬لسعها‭ ‬في‭ ‬أجسامهم‭ ‬وقالو‭ ‬يزداد‭ ‬انتشارها‭ ‬بعد‭ ‬المغرب‭ ‬وحين‭ ‬نقوم‭ ‬بإطفاء‭ ‬المصابيح‭ ‬يزعجنا‭ ‬صوتها‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أذاننا‭ ‬حينما‭ ‬نخلد‭ ‬للنوم‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬الأطفال‭ ‬بتغطية‭ ‬أجسادهم‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ارتداء‭ ‬الملابس‭ ‬ذات‭ ‬الأكمام‭ ‬الطويلة‭ ‬والسراويل‭ ‬الطويلة‭ ‬والجوارب‭ ‬التي‭ ‬تغطي‭ ‬الجسم‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬عن‭ ‬اللسعات‭ ‬المسببة‭ ‬للحكة‭.‬

وطالبوا‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬المناسبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حملات‭ ‬المعالجة‭ ‬الكيميائية‭ ‬بالرش‭ ‬المكثف‭ ‬واستخدام‭ ‬المبيدات‭ ‬والتبخر‭ ‬لكل‭ ‬المناطق‭ ‬والمواقع‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬البيئة‭ ‬الجاذبة‭ ‬لتجمع‭ ‬وتوالد‭ ‬يرقات‭ ‬البعوض‭ ‬وذلك‭ ‬للقضاء‭ ‬عليها‭.‬

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