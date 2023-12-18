Tuesday, 19 December 2023 06:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وكيل ((الزراعة والثروة البحرية)): استمرار مبادرات النهوض بقطاع الصيد البحري

12/18/2023 7:14:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬وكيل‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬مضي‭ ‬الوزارة‭ ‬قُدما‭ ‬في‭ ‬توجهها‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بمجال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬مرافئ‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬بمختلف‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مرفأ‭ ‬البديع‭ ‬للصيادين،‭ ‬وبحضور‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬بوحسان‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للموارد‭ ‬والمعلومات،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالوزارة‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬تُدير‭ ‬عدة‭ ‬مرافئ‭ ‬صيد‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬مشروعات‭ ‬استثمارية‭ ‬لتطوير‭ ‬تلك‭ ‬المرافئ‭ ‬وتحقيقاً‭ ‬للاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬الأملاك‭ ‬التابعة‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬مساعي‭ ‬النهوض‭ ‬بهذه‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬ركيزة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬تحقيق‭ ‬أمن‭ ‬غذائي‭ ‬مستدام‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ولفت‭ ‬وكيل‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬بالدخول‭ ‬في‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بعملية‭ ‬التنمية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المشروعات‭ ‬تأتي‭ ‬خدمة‭ ‬للصيادين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬ومؤكداً‭ ‬مضي‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الرامية‭ ‬للنهوض‭ ‬بقطاع‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬ودعم‭ ‬العاملين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭. ‬

MENAFN18122023000055011008ID1107621991

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث