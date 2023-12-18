وكيل ((الزراعة والثروة البحرية)): استمرار مبادرات النهوض بقطاع الصيد البحري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مرفأ‭ ‬البديع‭ ‬للصيادين،‭ ‬وبحضور‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬بوحسان‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للموارد‭ ‬والمعلومات،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالوزارة‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬تُدير‭ ‬عدة‭ ‬مرافئ‭ ‬صيد‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مواقع‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬مشروعات‭ ‬استثمارية‭ ‬لتطوير‭ ‬تلك‭ ‬المرافئ‭ ‬وتحقيقاً‭ ‬للاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬الأملاك‭ ‬التابعة‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬مساعي‭ ‬النهوض‭ ‬بهذه‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬ركيزة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬تحقيق‭ ‬أمن‭ ‬غذائي‭ ‬مستدام‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ولفت‭ ‬وكيل‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬البحرية‭ ‬بالدخول‭ ‬في‭ ‬شراكات‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بعملية‭ ‬التنمية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المشروعات‭ ‬تأتي‭ ‬خدمة‭ ‬للصيادين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬ومؤكداً‭ ‬مضي‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الرامية‭ ‬للنهوض‭ ‬بقطاع‭ ‬الصيد‭ ‬البحري‭ ‬ودعم‭ ‬العاملين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭. ‬