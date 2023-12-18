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استمرار فعاليات مبادرة ((زرعناها سعودية وتنميتها بحرينية)) لغرس 100 ألف شجرة في البحرين

12/18/2023 7:14:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلاقا‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬وحرص‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وولي‭ ‬عهده‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬أثر‭ ‬إيجابي‭ ‬للبيئة‭ ‬والتقليل‭ ‬من‭ ‬توابع‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬2030‭ ‬ولدعم‭ ‬مستهدفات‭ ‬مبادرتي‭ ‬السعودية‭ ‬الخضراء‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الأخضر‭ ‬وضمن‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬الدائم‭ ‬بين‭ ‬حكومتي‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة،‭ ‬أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬التنمية‭ ‬الغذائية‭ (‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المالية‭ ‬السعودية‭ ‬بالرمز‭ ‬2281‭)‬،‭ ‬مبادرة‭ ‬زراعة‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شجرة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البحرينية‭ ‬المنامة،‭ ‬وهي‭ ‬المبادرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

وتم‭ ‬تدشين‭ ‬المبادرة،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬زرعناها‭ ‬سعودية‭ ‬وتنميتها‭ ‬بحرينية‮»‬،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬لتنمية‭ ‬الغطاء‭ ‬النباتي‭ ‬ومكافحة‭ ‬التصحر‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬العبد‭ ‬القادر‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬البيئة‭ ‬والمياه‭ ‬والزراعة‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬الفضلي‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬بدء‭ ‬أعمال‭ ‬زراعة‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شجرة‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرة‭ ‬خطة‭ ‬التشجير‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬المقترحة‭ ‬بالعاصمة‭ ‬المنامة‭. ‬وتخلل‭ ‬برنامج‭ ‬المبادرة‭ ‬إهداء‭ ‬شجرتين‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬البيئة‭ ‬والمياه‭ ‬والزراعة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬التنمية‭ ‬الغذائية‭ ‬قدمها‭ ‬بالنيابة‭ ‬سعادة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمركز‭ ‬الوطني‭ ‬والغطاء‭ ‬النباتي‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬العبد‭ ‬القادر‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك،‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭. ‬

وحضر‭ ‬حفل‭ ‬التدشين‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك،‭ ‬ووزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬البحريني‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه،‭ ‬وسعادة‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬والوزير‭ ‬المفوض‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬الدلبحي‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬سمو‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬التنمية‭ ‬الغذائية‭ ‬الأستاذ‭ ‬أحمد‭ ‬عسيلان‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك،‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬الشقيقة‭ ‬الكبرى،‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬تأتي‭ ‬انسجامًا‭ ‬مع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬وجه‭ ‬لها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتنفيذا‭ ‬للمبادرة‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التشجير‭ ‬لشرق‭ ‬أوسط‭ ‬أخضر‭ ‬لتعكس‭ ‬مبادرة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الأخضر‭ ‬الإمكانات‭ ‬اللامحدودة‭ ‬للدول‭ ‬عند‭ ‬اتحادها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قضية‭ ‬الاستدامة‭. ‬فمع‭ ‬كل‭ ‬شجرة،‭ ‬نبث‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬جلب‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬خضرة‭ ‬واستدامة‭ ‬لمنطقتنا‭. ‬ولا‭ ‬تؤكد‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬أهمية‭ ‬مناصرة‭ ‬قضايا‭ ‬البيئة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬وعلى‭ ‬عمق‭ ‬التزامنا‭ ‬المشترك‭ ‬بتعزيز‭ ‬نظام‭ ‬بيئي‭ ‬مزدهر‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬شرف‭ ‬عسيلان‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والعضو‭ ‬المنتدب‭ ‬لشركة‭ ‬التنمية‭ ‬الغذائية‭: ‬‮«‬بمسيرة‭ ‬خضراء‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬شجرة‭ ‬وعلى‭ ‬مسافة‭ ‬700‭ ‬كيلومتر،‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬وحتى‭ ‬البحرين‭ ‬الشقيقة،‭ ‬نعلن‭ ‬تدشين‭ ‬مبادرتنا‭ ‬‮«‬زرعناها‭ ‬سعودية‭ ‬وتنميتها‭ ‬بحرينية‮»‬‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬القيادة،‭ ‬واستكمالاً‭ ‬لمشاركتنا‭ ‬لحزمة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬أهمها‮
«‬مبادرة‭ ‬زراعة‭ ‬مليون‭ ‬شجرة‭ ‬‮«‬والابتكار‭ ‬في‮»‬‭ ‬المسابقة‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬جائزة‭ ‬المليون‭ ‬دولار‭ ‬للريادة‭ ‬الشاملة‭ ‬‮«‬المتخصصة‭ ‬بتطوير‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة‭ ‬للزراعة‭ ‬وإدارة‭ ‬المخلفات،‭ ‬وضمن‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬تجاه‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬بيئتنا‭ ‬ودعوة‭ ‬كل‭ ‬أعضاء‭ ‬المجتمع‭ ‬للانضمام‭ ‬إلينا‭ ‬لنزرع‭ ‬مستقبلا‭ ‬أنقى‭ ‬وتربة‭ ‬أكثر‭ ‬صحة‭ ‬ومشهدا‭ ‬أكثر‭ ‬صلابة‭ ‬ضد‭ ‬تحديات‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والتصحر‮»‬‭.‬

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