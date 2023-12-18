السفيرة زينل تشارك في أعمال الدورة الوزارية الـ31 للجنة (الإسكوا)

السفيرة زينل تشارك في أعمال الدورة الوزارية الـ31 للجنة (الإسكوا)
التاريخ
12/18/2023 7:14:06 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أمس، في اجتماع الدورة الوزارية الحادية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتورة رولا دشتي الأمين التنفيذي للإسكوا.وناقش الاجتماع في دورته الحالية التي عقدت تحت عنوان «الرؤية العربية 2045: في طريق تحقيق الأمل بالفكر والإدارة والعمل»، والتي أعدتها الإسكوا بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بمشاركة الوزراء المعنيين، هذه الرؤية في إطار تحقيق الأمل بالفكر والإرادة والعمل، وأهمية تعزيز الرؤية ثقة الإنسان العربي بمستقبل آمن وعادل ومزدهر، قائم على العلم والعمل، والتجديد ثقافيًا وحضاريًا، وترتكز الرؤية العربية 2045 على أنها رؤية إقليمية تتسق مع الخطط والرؤى الوطنية، وأن المستقبل ملك الشباب والأجيال المقبلة، وأهمية أن يكون صوتهم ورأيهم وتطلعاتهم أساس أي رؤية مستقبلية، بشكل تشاوري تشاركي، وأهمية بلورة الرؤية من تراكم الخبرات في المنطقة العربية خصوصًا من ناحية تأطير التطلعات والأهداف ورسم الخطط لتحقيقها، ومن التجارب الإقليمية السابقة الناجحة وذات الصلة، ومن الشراكات والتجارب في مناطق أخرى من العالم، من منظور واضح لمميزات وخصائص المنطقة العربية.
MENAFN18122023000055011008ID1107621989
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.