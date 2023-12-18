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السفيرة زينل تشارك في أعمال الدورة الوزارية الـ31 للجنة (الإسكوا)

12/18/2023 7:14:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬السفيرة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬المندوبة‭ ‬الدائمة‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الدورة‭ ‬الوزارية‭ ‬الحادية‭ ‬والثلاثين‭ ‬للجنة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لغربي‭ ‬آسيا‭ (‬الإسكوا‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بمقر‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬الغيط‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬والدكتورة‭ ‬رولا‭ ‬دشتي‭ ‬الأمين‭ ‬التنفيذي‭ ‬للإسكوا‭.‬وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬الرؤية‭ ‬العربية‭ ‬2045‭: ‬في‭ ‬طريق‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمل‭ ‬بالفكر‭ ‬والإدارة‭ ‬والعمل‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬أعدتها‭ ‬الإسكوا‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬الوزراء‭ ‬المعنيين،‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمل‭ ‬بالفكر‭ ‬والإرادة‭ ‬والعمل،‭ ‬وأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الرؤية‭ ‬ثقة‭ ‬الإنسان‭ ‬العربي‭ ‬بمستقبل‭ ‬آمن‭ ‬وعادل‭ ‬ومزدهر،‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬العلم‭ ‬والعمل،‭ ‬والتجديد‭ ‬ثقافيًا‭ ‬وحضاريًا،‭ ‬وترتكز‭ ‬الرؤية‭ ‬العربية‭ ‬2045‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬رؤية‭ ‬إقليمية‭ ‬تتسق‭ ‬مع‭ ‬الخطط‭ ‬والرؤى‭ ‬الوطنية،‭ ‬وأن‭ ‬المستقبل‭ ‬ملك‭ ‬الشباب‭ ‬والأجيال‭ ‬المقبلة،‭ ‬وأهمية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬صوتهم‭ ‬ورأيهم‭ ‬وتطلعاتهم‭ ‬أساس‭ ‬أي‭ ‬رؤية‭ ‬مستقبلية،‭ ‬بشكل‭ ‬تشاوري‭ ‬تشاركي،‭ ‬وأهمية‭ ‬بلورة‭ ‬الرؤية‭ ‬من‭ ‬تراكم‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬خصوصًا‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬تأطير‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬ورسم‭ ‬الخطط‭ ‬لتحقيقها،‭ ‬ومن‭ ‬التجارب‭ ‬الإقليمية‭ ‬السابقة‭ ‬الناجحة‭ ‬وذات‭ ‬الصلة،‭ ‬ومن‭ ‬الشراكات‭ ‬والتجارب‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬واضح‭ ‬لمميزات‭ ‬وخصائص‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭.‬

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