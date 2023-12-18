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رئيس جامعة البحرين لـ((أخبار الخليج)):خطط بديلة للنظام المسائي إذا لم يثبت فاعليته

12/18/2023 7:14:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬مروة‭ ‬أحمد‭ ‬

أكد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬فـؤاد‭ ‬الأنصاري‭ ‬أن‭ ‬إيقاف‭ ‬نظام‭ ‬الدراسة‭ ‬المسائية‭ ‬‮«‬الفترة‭ ‬الثـانية‮»‬‭ ‬يأتي‭ ‬بهدف‭ ‬دراسته‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬مدى‭ ‬فعاليته‭ ‬وجدواه،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬الدراسة‭ ‬على‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬استفادة‭ ‬الطلبة‭ ‬المنتظمين‭ ‬فيه‭ ‬ومدى‭ ‬فاعليته‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭. ‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬لـ«أخبـار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فشل‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬إثبات‭ ‬فعاليته‭ ‬المرجوة‭ ‬للجامعة‭ ‬وللطلبة،‭ ‬فستقوم‭ ‬الجامعة‭ ‬فورًا‭ ‬باستبداله‭ ‬بنظامين‭ ‬جديدين‭ ‬تعمل‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬وتقوم‭ ‬بمراجعتها،‭ ‬وإن‭ ‬وأثبت‭ ‬النظام‭ ‬العكس‭ ‬فسيتم‭ ‬استئنافه‭ ‬إن‭ ‬أمكن‭.‬

ونوّه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬عيّنت‭ ‬لجنة‭ ‬لدراسة‭ ‬جدوى‭ ‬نظام‭ ‬الفترة‭ ‬الثانية‭ ‬والنظر‭ ‬فيه،‭ ‬كما‭ ‬ستقوم‭ ‬اللجنة‭ ‬بمراجعة‭ ‬الأنظمة‭ ‬الجديدة‭ ‬والبديلة‭ ‬للنظام‭ ‬القديم‭.‬

وحول‭ ‬التخصصات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اغلاقها‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬مثل‭ ‬تخصص‭ ‬بكالوريوس‭ ‬الصحافة،‭ ‬أشار‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬تخصصات‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬تخضع‭ ‬لمراجعة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وأن‭ ‬استدامة‭ ‬الحاجة‭ ‬العامل‭ ‬الأساسي‭ ‬لاستمرارية‭ ‬التخصصات‭ ‬الموجودة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬صدد‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬تُعالج‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬الأسلوب‭ ‬الكلاسيكي‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬للطلبة،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فكرة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬أسلوب‭ ‬مرتبط‭ ‬بتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬تنميتها‭ ‬بشكل‭ ‬متناهي‭ ‬الصغر‭ ‬يخدم‭ ‬الطلبة‭ ‬الموظفين‭ ‬ايضًا‭. ‬

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