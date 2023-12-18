رئيس جامعة البحرين لـ((أخبار الخليج)):خطط بديلة للنظام المسائي إذا لم يثبت فاعليته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: مروة أحمد
أكد رئيس جامعة البحرين الدكتور فـؤاد الأنصاري أن إيقاف نظام الدراسة المسائية «الفترة الثـانية» يأتي بهدف دراسته من ناحية مدى فعاليته وجدواه، حيث تقوم الدراسة على النظر في مدى استفادة الطلبة المنتظمين فيه ومدى فاعليته بالنسبة إلى الجامعة.
وأوضح الدكتور الأنصاري لـ«أخبـار الخليج» أنه في حال فشل النظام في إثبات فعاليته المرجوة للجامعة وللطلبة، فستقوم الجامعة فورًا باستبداله بنظامين جديدين تعمل عليهم في الوقت الحالي وتقوم بمراجعتها، وإن وأثبت النظام العكس فسيتم استئنافه إن أمكن.
ونوّه إلى أن جامعة البحرين قد عيّنت لجنة لدراسة جدوى نظام الفترة الثانية والنظر فيه، كما ستقوم اللجنة بمراجعة الأنظمة الجديدة والبديلة للنظام القديم.
وحول التخصصات التي تم اغلاقها في الآونة الأخيرة مثل تخصص بكالوريوس الصحافة، أشار الدكتور الأنصاري إلى أن جميع تخصصات جامعة البحرين تخضع لمراجعة تعتمد على الحاجة في سوق العمل، وأن استدامة الحاجة العامل الأساسي لاستمرارية التخصصات الموجودة.
وفي هذا السياق، قال ان الجامعة في صدد العمل على خطة تُعالج هذه المسألة من خلال التخلي عن الأسلوب الكلاسيكي في طرح البرامج الأكاديمية للطلبة، وذلك عن طريق فكرة تركز على الاعتماد على أسلوب مرتبط بتنمية المهارات في نظام يركز على تنميتها بشكل متناهي الصغر يخدم الطلبة الموظفين ايضًا.
MENAFN18122023000055011008ID1107621988
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.