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النيابة العامة تشارك في ورشة عمل بالمغرب حول العقوبات البديلة

12/18/2023 7:14:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬جامعة‭ ‬نايف‭ ‬العربية‭ ‬للعلوم‭ ‬الأمنية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬حول‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬والتي‭ ‬جرت‭ ‬فعالياتها‭ ‬يومي‭ ‬15،‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬بمدينة‭ ‬مراكش‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬التفعيل‭ ‬القضائي‭ ‬لنظام‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬ ‭ ‬الرهانات‭ ‬والتحديات‮»‬،‭ ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬والخبراء‭ ‬الدوليين‭.‬

وقد‭ ‬نظمت‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬لتدريب‭ ‬القضاة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والإلمام‭ ‬بشروطها‭ ‬وضوابطها،‭ ‬وتحدث‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬المستشار‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬الشويخ‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬والقاضي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعود‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬المالكي‭ ‬وكيل‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية،‭ ‬والنقيب‭ ‬أحمد‭ ‬خالد‭ ‬المنصور‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المتابعة‭ ‬اللاحقة‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضوا‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬القضائية‭ ‬والأمنية‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سياستها‭ ‬العقابية‭ ‬المستحدثة‭ ‬ونتائج‭ ‬التطبيق‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تحقيق‭ ‬الغاية‭ ‬المنشودة‭ ‬من‭ ‬العقوبة،‭ ‬وآثاره‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬الفرد‭ ‬والأسرة‭ ‬والمجتمع،‭ ‬وكذلك‭ ‬كيفية‭ ‬معالجة‭ ‬الإشكاليات‭ ‬وتجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تصادف‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬إعمال‭ ‬أحكام‭ ‬ذلك‭ ‬القانون‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭.‬

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