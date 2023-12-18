النيابة العامة تشارك في ورشة عمل بالمغرب حول العقوبات البديلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬نظمت‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬لتدريب‭ ‬القضاة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬والإلمام‭ ‬بشروطها‭ ‬وضوابطها،‭ ‬وتحدث‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬المستشار‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬الشويخ‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬والقاضي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعود‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬المالكي‭ ‬وكيل‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية،‭ ‬والنقيب‭ ‬أحمد‭ ‬خالد‭ ‬المنصور‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المتابعة‭ ‬اللاحقة‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضوا‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬القضائية‭ ‬والأمنية‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سياستها‭ ‬العقابية‭ ‬المستحدثة‭ ‬ونتائج‭ ‬التطبيق‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تحقيق‭ ‬الغاية‭ ‬المنشودة‭ ‬من‭ ‬العقوبة،‭ ‬وآثاره‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬الفرد‭ ‬والأسرة‭ ‬والمجتمع،‭ ‬وكذلك‭ ‬كيفية‭ ‬معالجة‭ ‬الإشكاليات‭ ‬وتجاوز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تصادف‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬إعمال‭ ‬أحكام‭ ‬ذلك‭ ‬القانون‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭.‬