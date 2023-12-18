العدو يواصل قصف المستشفيات ويستخدم التجويع كسلاح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الأحد‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬90‭ ‬فلسطينيا‭. ‬

وذكرت‭ ‬إذاعة‭ ‬الأقصى‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬أن‭ ‬قصفا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬بالصواريخ‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬لعائلة‭ ‬شهاب‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬24‭. ‬وقال‭ ‬مسعف‭ ‬إن‭ ‬العشرات‭ ‬استشهدوا‭ ‬أو‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬عائلة‭ ‬شهاب‭ ‬ومنازل‭ ‬أخرى‭ ‬مجاورة‭. ‬

وقال‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬كبير‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬طريقة‭ ‬لرفع‭ ‬الأنقاض‭ ‬وانتشالهم‭ ‬بسبب‭ ‬كثافة‭ ‬النيران‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬بوسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬12‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬العشرات‭. ‬كما‭ ‬أدت‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭. ‬

وهرع‭ ‬الناس‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬الأسر‭ ‬المحاصرة‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬وقال‭ ‬محمود‭ ‬جربوع،‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬قريب،‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬صوت‭ ‬الانفجار‭ ‬كان‭ ‬‮«‬بقوة‭ ‬زلزال‮»‬‭. ‬

وزعمت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إنها‭ ‬نفذت‭ ‬عمليات‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬للمسلحين‭ ‬وإنها‭ ‬تتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬استثنائية‭ ‬لتجنب‭ ‬ضرب‭ ‬المدنيين‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬إن‭ ‬قذيفة‭ ‬دبابة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أصابت‭ ‬مبنى‭ ‬الولادة‭ ‬داخل‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬فتاة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬تدعى‭ ‬دينا‭ ‬أبو‭ ‬محسن‭. ‬

وأضاف‭ ‬القدرة‭ ‬أن‭ ‬الفتاة‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬فقدت‭ ‬والديها‭ ‬واثنين‭ ‬من‭ ‬أشقائها‭ ‬وإحدى‭ ‬ساقيها‭ ‬خلال‭ ‬قصف‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الأمل‭ ‬بخانيونس‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭. ‬

قال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬تيدروس‭ ‬ادهانوم‭ ‬غيبرييسوس‭ ‬إن‭ ‬المنظمة‭ ‬‮«‬مصدومة‭ ‬بالدمار‭ ‬اللاحق‮»‬‭ ‬بمستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬شنت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عملية‭ ‬استمرت‭ ‬أياماً‭ ‬عدة‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تستهدف‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬

كذلك،‭ ‬تعرّض‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬والذي‭ ‬يعدّ‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬ومستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬لقصف‭ ‬مكثّف‭.‬

وألمح‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تستخدم‭ ‬أساليب‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مستنكرا‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬أفادت‭ ‬بقتل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لمسيحيتين‭ ‬كانتا‭ ‬محتميتين‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬كنيسة‭. ‬

وأشار‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬عظته‭ ‬الأسبوعية‭ ‬إلى‭ ‬بيان‭ ‬حول‭ ‬الواقعة‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬أصدرته‭ ‬البطريركية‭ ‬اللاتينية‭ ‬في‭ ‬القدس،‭ ‬السلطة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المقدسة‭. ‬

ويقول‭ ‬مسؤولو‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬استشهدوا‭ ‬ودفن‭ ‬الآلاف‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

ونشر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أسماء‭ ‬أربعة‭ ‬جنود‭ ‬آخرين‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مما‭ ‬يرفع‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬126‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬إسرائيل‭ ‬لغزو‭ ‬بري‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وأدت‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬إلى‭ ‬محو‭ ‬أجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أحياء‭ ‬القطاع‭ ‬وتشريد‭ ‬غالبية‭ ‬سكانه‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬ويعيش‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬ملاجئ‭ ‬مؤقتة‭ ‬دون‭ ‬مياه‭ ‬نظيفة‭ ‬وطعام‭ ‬وهم‭ ‬معرضون‭ ‬لخطر‭ ‬الأمراض‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬المعنية‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تستخدم‭ ‬التجويع‭ ‬كسلاح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منع‭ ‬توصيل‭ ‬المياه‭ ‬والغذاء‭ ‬والوقود‭ ‬عمدا‭ ‬وتدمير‭ ‬مناطق‭ ‬زراعية‭. ‬

وقال‭ ‬عمر‭ ‬شاكر‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفلسطين‭ ‬في‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين،‭ ‬تحرم‭ ‬إسرائيل‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭... ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬نية‭ ‬تجويع‭ ‬المدنيين‭ ‬كأسلوب‭ ‬من‭ ‬أساليب‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إن‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬فُتح‭ ‬أمام‭ ‬شاحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬الأحد‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬العدوان،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تهدف‭ ‬لمضاعفة‭ ‬كمية‭ ‬الغذاء‭ ‬والأدوية‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭. ‬

وقد‭ ‬يصوت‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬جدا‭ ‬ربما‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬لمطالبة‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬بالسماح‭ ‬بوصول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬الطرق‭ ‬البرية‭ ‬والبحرية‭ ‬والجوية‭ ‬وتشكيل‭ ‬مراقبة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬المقدمة‭. ‬

وقال‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬إن‭ ‬مصير‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬المفاوضات‭ ‬النهائية‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حليفة‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بحق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬في‭ ‬المجلس،‭ ‬والإمارات‭ ‬التي‭ ‬صاغت‭ ‬النص‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬الإمارات‭ ‬تعرف‭ ‬بالضبط‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمر‭ ‬وما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمر،‭ ‬والأمر‭ ‬متروك‭ ‬لهم‭ ‬إذا‭ ‬أرادوا‭ ‬إنجاز‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

وانتعشت‭ ‬آمال‭ ‬التوصل‭ ‬لوقف‭ ‬آخر‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬محتجزين‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬الإسرائيلية‭ (‬الموساد‭) ‬التقى‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬قطر‭ ‬التي‭ ‬توسطت‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬رهائن‭ ‬مقابل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬سجناء‭ ‬فلسطينيين‭. ‬

وذكر‭ ‬مصدران‭ ‬أمنيان‭ ‬مصريان‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬منفتحتان‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬محتجزين‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬خلافات‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تنفيذه‭.

‬وقال‭ ‬سامي‭ ‬أبو‭ ‬زهري‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬عندما‭ ‬طُلب‭ ‬منه‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬البيان‭ ‬المصري‭ ‬إن‭ ‬الحركة‭ ‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬جهود‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬أساس‭ ‬أي‭ ‬نقاش‭.‬