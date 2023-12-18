Tuesday, 19 December 2023 06:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العدو يواصل قصف المستشفيات ويستخدم التجويع كسلاح

12/18/2023 7:14:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬قال‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬شنت‭ ‬هجمات‭ ‬جديدة‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬بدا‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بصدد‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬مطالبة‭ ‬بأن‭ ‬تسمح‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬بدخول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الأحد‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬90‭ ‬فلسطينيا‭. ‬

وذكرت‭ ‬إذاعة‭ ‬الأقصى‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬أن‭ ‬قصفا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬بالصواريخ‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬لعائلة‭ ‬شهاب‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬24‭. ‬وقال‭ ‬مسعف‭ ‬إن‭ ‬العشرات‭ ‬استشهدوا‭ ‬أو‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬عائلة‭ ‬شهاب‭ ‬ومنازل‭ ‬أخرى‭ ‬مجاورة‭. ‬

وقال‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬كبير‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬طريقة‭ ‬لرفع‭ ‬الأنقاض‭ ‬وانتشالهم‭ ‬بسبب‭ ‬كثافة‭ ‬النيران‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬بوسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬12‭ ‬فلسطينيا‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬العشرات‭. ‬كما‭ ‬أدت‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭. ‬

وهرع‭ ‬الناس‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬الأسر‭ ‬المحاصرة‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬وقال‭ ‬محمود‭ ‬جربوع،‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬قريب،‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬صوت‭ ‬الانفجار‭ ‬كان‭ ‬‮«‬بقوة‭ ‬زلزال‮»‬‭. ‬

وزعمت‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إنها‭ ‬نفذت‭ ‬عمليات‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬للمسلحين‭ ‬وإنها‭ ‬تتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬استثنائية‭ ‬لتجنب‭ ‬ضرب‭ ‬المدنيين‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬إن‭ ‬قذيفة‭ ‬دبابة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أصابت‭ ‬مبنى‭ ‬الولادة‭ ‬داخل‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬فتاة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬تدعى‭ ‬دينا‭ ‬أبو‭ ‬محسن‭. ‬

وأضاف‭ ‬القدرة‭ ‬أن‭ ‬الفتاة‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬فقدت‭ ‬والديها‭ ‬واثنين‭ ‬من‭ ‬أشقائها‭ ‬وإحدى‭ ‬ساقيها‭ ‬خلال‭ ‬قصف‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الأمل‭ ‬بخانيونس‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭. ‬

قال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬تيدروس‭ ‬ادهانوم‭ ‬غيبرييسوس‭ ‬إن‭ ‬المنظمة‭ ‬‮«‬مصدومة‭ ‬بالدمار‭ ‬اللاحق‮»‬‭ ‬بمستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬شنت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عملية‭ ‬استمرت‭ ‬أياماً‭ ‬عدة‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تستهدف‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬

كذلك،‭ ‬تعرّض‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬والذي‭ ‬يعدّ‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬ومستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬لقصف‭ ‬مكثّف‭.‬

وألمح‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تستخدم‭ ‬أساليب‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مستنكرا‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬أفادت‭ ‬بقتل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لمسيحيتين‭ ‬كانتا‭ ‬محتميتين‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬كنيسة‭. ‬

وأشار‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬عظته‭ ‬الأسبوعية‭ ‬إلى‭ ‬بيان‭ ‬حول‭ ‬الواقعة‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬أصدرته‭ ‬البطريركية‭ ‬اللاتينية‭ ‬في‭ ‬القدس،‭ ‬السلطة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المقدسة‭. ‬

ويقول‭ ‬مسؤولو‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬نحو‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬فلسطيني‭ ‬استشهدوا‭ ‬ودفن‭ ‬الآلاف‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

ونشر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أسماء‭ ‬أربعة‭ ‬جنود‭ ‬آخرين‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مما‭ ‬يرفع‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬126‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬إسرائيل‭ ‬لغزو‭ ‬بري‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وأدت‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬إلى‭ ‬محو‭ ‬أجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أحياء‭ ‬القطاع‭ ‬وتشريد‭ ‬غالبية‭ ‬سكانه‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬ويعيش‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬ملاجئ‭ ‬مؤقتة‭ ‬دون‭ ‬مياه‭ ‬نظيفة‭ ‬وطعام‭ ‬وهم‭ ‬معرضون‭ ‬لخطر‭ ‬الأمراض‭. ‬

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬المعنية‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تستخدم‭ ‬التجويع‭ ‬كسلاح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منع‭ ‬توصيل‭ ‬المياه‭ ‬والغذاء‭ ‬والوقود‭ ‬عمدا‭ ‬وتدمير‭ ‬مناطق‭ ‬زراعية‭. ‬

وقال‭ ‬عمر‭ ‬شاكر‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفلسطين‭ ‬في‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين،‭ ‬تحرم‭ ‬إسرائيل‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭... ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬نية‭ ‬تجويع‭ ‬المدنيين‭ ‬كأسلوب‭ ‬من‭ ‬أساليب‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬إن‭ ‬معبر‭ ‬كرم‭ ‬أبو‭ ‬سالم‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬فُتح‭ ‬أمام‭ ‬شاحنات‭ ‬المساعدات‭ ‬الأحد‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬العدوان،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تهدف‭ ‬لمضاعفة‭ ‬كمية‭ ‬الغذاء‭ ‬والأدوية‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭. ‬

وقد‭ ‬يصوت‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬جدا‭ ‬ربما‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬لمطالبة‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬بالسماح‭ ‬بوصول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬الطرق‭ ‬البرية‭ ‬والبحرية‭ ‬والجوية‭ ‬وتشكيل‭ ‬مراقبة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬المقدمة‭. ‬

وقال‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬إن‭ ‬مصير‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬المفاوضات‭ ‬النهائية‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حليفة‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بحق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬في‭ ‬المجلس،‭ ‬والإمارات‭ ‬التي‭ ‬صاغت‭ ‬النص‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬الإمارات‭ ‬تعرف‭ ‬بالضبط‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمر‭ ‬وما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يمر،‭ ‬والأمر‭ ‬متروك‭ ‬لهم‭ ‬إذا‭ ‬أرادوا‭ ‬إنجاز‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

وانتعشت‭ ‬آمال‭ ‬التوصل‭ ‬لوقف‭ ‬آخر‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬محتجزين‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬الإسرائيلية‭ (‬الموساد‭) ‬التقى‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬قطر‭ ‬التي‭ ‬توسطت‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬رهائن‭ ‬مقابل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬سجناء‭ ‬فلسطينيين‭. ‬

وذكر‭ ‬مصدران‭ ‬أمنيان‭ ‬مصريان‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬منفتحتان‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬محتجزين‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬خلافات‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تنفيذه‭.
‬وقال‭ ‬سامي‭ ‬أبو‭ ‬زهري‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬عندما‭ ‬طُلب‭ ‬منه‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬البيان‭ ‬المصري‭ ‬إن‭ ‬الحركة‭ ‬منفتحة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬جهود‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬أساس‭ ‬أي‭ ‬نقاش‭.‬

MENAFN18122023000055011008ID1107621986

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث