السيد: حملة التبرعـات للأشقاء في غزة تجاوزت الـ 20 مليون دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت
مروة أحمد:
كشف الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الدكتور مصطفى السيّد أن إجمالي تبرعات الحملة الوطنية لمساعدة وإغاثة أهـالي غزّة قد بلغت 20 مليون دولار أمريكي، وأن أبـواب التبرعـات مازالت مفتوحة حتى إعلان المؤسسة إغـلاقها وذلك بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الأخـوة في غزّة.
وقال السيّد لـ«أخبار الخليج» إنه وضمن الحملة الإغاثية للأشقاء في غزّة، تم اعتماد لجنة مختصّة في التواصل مع المستشفيات الحكومية والخاصة وذلك لحصر الأجهزة والمعدّات الطبيّة المستعملة والتي يمكن التبرّع بها لصالح مستشفيات قطـاع غزّة كون أن هنـاك العديد من المستشفيات في القطـاع قد خرجت عن الخدمة حيث ستقوم المؤسسة وبالتنسيق مع الجهـات المعنيّة بتعيين مهندسين لفحص هذه الأجهزة والمُعدّات بعد حصرهـا في موقع خـاص، وسيتم التبرّع بها للمستشفيـات هُنـاك وإيصالها لهم برًّا.
ونوّه الأمين العام للمؤسسة إلى أن المؤسسة ستقوم بالتبرّع بـ6 سيارات إسعاف إلى غزّة وذلك نظرًا لحاجتهم الماسّة إلى أي نوع من الدعم والإغاثة الطبيّة العاجلة وغيـرها حيث سيتم إيصال سيارات الإسعاف عن طريق البر أيضًا.
وأكد أن المؤسسة الملكية للإعمـال الإنسـانية تعمل في الوقت الراهن على تقديم كل أشكال الدعم والتبرعات التي من شـأنها أن تخفف عن معاناة شعب قطـاع غزّة الشقيق.
يذكر أن الحملة الوطنية لمساعدة وإغاثة أهالي غزة قد لاقت تفاعلاً كبيرًا من المؤسسات والشركات الوطنية الكبرى وأفراد المجتمع البحريني منذ إطلاقها في أكتوبر الماضي في صورة تعكس أسمى معاني التلاحم والدعم الأخوي بين الشعوب.
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