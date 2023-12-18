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السيد: حملة التبرعـات للأشقاء في غزة تجاوزت الـ 20 مليون دولار

12/18/2023 7:14:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭
‬مروة‭ ‬أحمد‭: ‬


كشف‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيّد‭ ‬أن‭ ‬إجمالي‭ ‬تبرعات‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمساعدة‭ ‬وإغاثة‭ ‬أهـالي‭ ‬غزّة‭ ‬قد‭ ‬بلغت‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وأن‭ ‬أبـواب‭ ‬التبرعـات‭ ‬مازالت‭ ‬مفتوحة‭ ‬حتى‭ ‬إعلان‭ ‬المؤسسة‭ ‬إغـلاقها‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬الأخـوة‭ ‬في‭ ‬غزّة‭.‬

وقال‭ ‬السيّد‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬وضمن‭ ‬الحملة‭ ‬الإغاثية‭ ‬للأشقاء‭ ‬في‭ ‬غزّة،‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬لجنة‭ ‬مختصّة‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬وذلك‭ ‬لحصر‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمعدّات‭ ‬الطبيّة‭ ‬المستعملة‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬التبرّع‭ ‬بها‭ ‬لصالح‭ ‬مستشفيات‭ ‬قطـاع‭ ‬غزّة‭ ‬كون‭ ‬أن‭ ‬هنـاك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬القطـاع‭ ‬قد‭ ‬خرجت‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬حيث‭ ‬ستقوم‭ ‬المؤسسة‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهـات‭ ‬المعنيّة‭ ‬بتعيين‭ ‬مهندسين‭ ‬لفحص‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمُعدّات‭ ‬بعد‭ ‬حصرهـا‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬خـاص،‭ ‬وسيتم‭ ‬التبرّع‭ ‬بها‭ ‬للمستشفيـات‭ ‬هُنـاك‭ ‬وإيصالها‭ ‬لهم‭ ‬برًّا‭.‬

ونوّه‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬ستقوم‭ ‬بالتبرّع‭ ‬بـ6‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬إلى‭ ‬غزّة‭ ‬وذلك‭ ‬نظرًا‭ ‬لحاجتهم‭ ‬الماسّة‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬والإغاثة‭ ‬الطبيّة‭ ‬العاجلة‭ ‬وغيـرها‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬إيصال‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البر‭ ‬أيضًا‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للإعمـال‭ ‬الإنسـانية‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬والتبرعات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شـأنها‭ ‬أن‭ ‬تخفف‭ ‬عن‭ ‬معاناة‭ ‬شعب‭ ‬قطـاع‭ ‬غزّة‭ ‬الشقيق‭. ‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمساعدة‭ ‬وإغاثة‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭ ‬قد‭ ‬لاقت‭ ‬تفاعلاً‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬الوطنية‭ ‬الكبرى‭ ‬وأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬تعكس‭ ‬أسمى‭ ‬معاني‭ ‬التلاحم‭ ‬والدعم‭ ‬الأخوي‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭. ‬

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