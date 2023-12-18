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بأمر ملكي.. وزير الديوان يتقدم بالشكر لشعب البحرين كافة على تهانيهم ومشاركتهم الاحتفال بالأعياد الوطنية

12/18/2023 7:14:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بأمر‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬يتقدم‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬بوافر‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬وعظيم‭ ‬الامتنان‭ ‬إلى‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الكريمة‭ ‬على‭ ‬تهانيهم‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬وإلى‭ ‬رؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬جميع‭ ‬سلطات‭ ‬الدولة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الدستورية‭ ‬ورجال‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬ورؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬وشركات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬تهانيهم‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المجيدة،‭ ‬وإلى‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها،‭ ‬وإلى‭ ‬رؤساء‭ ‬الجمعيات‭ ‬الوطنية‭ ‬ورؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬والاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الوطنية‭ ‬وإلى‭ ‬رؤساء‭ ‬تحرير‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختلفة،‭ ‬وإلى‭ ‬المقيمين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬العزيزة،‭ ‬وإلى‭ ‬جميع‭ ‬من‭ ‬شاركنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الوطنية‭ ‬الذين‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيهم‭ ‬وفيض‭ ‬مشاعرهم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬عيد‭ ‬جلوس‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬والعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برقيات‭ ‬التهاني‭ ‬أو‭ ‬الاتصالات‭ ‬أو‭ ‬الإعلان،‭ ‬واظهار‭ ‬مظاهر‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬وعيد‭ ‬جلوس‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬وبما‭ ‬فاضت‭ ‬به‭ ‬قريحتهم‭ ‬من‭ ‬قصائد‭ ‬جميلة‭ ‬ومقالات‭ ‬معبرة‭ ‬ومقابلات‭ ‬إذاعية‭ ‬وتلفزيونية،‭ ‬وجميع‭ ‬أشكال‭ ‬التعبير‭ ‬الأخرى‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬المجيدة،‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬العزيزة‭ ‬أمنها‭ ‬واستقرارها‭ ‬وما‭ ‬تنعم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬نهضة‭ ‬وتقدم‭ ‬وازدهار،‭ ‬إنه‭ ‬سميع‭ ‬مجيب‭.‬

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