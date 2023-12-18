بأمر ملكي.. وزير الديوان يتقدم بالشكر لشعب البحرين كافة على تهانيهم ومشاركتهم الاحتفال بالأعياد الوطنية

بأمر ملكي.. وزير الديوان يتقدم بالشكر لشعب البحرين كافة على تهانيهم ومشاركتهم الاحتفال بالأعياد الوطنية
التاريخ
12/18/2023 7:14:03 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بأمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، يتقدم وزير الديوان الملكي بوافر الشكر والتقدير وعظيم الامتنان إلى العائلة المالكة الكريمة على تهانيهم لجلالة الملك المعظم بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية، وإلى رؤساء وأعضاء جميع سلطات الدولة والمؤسسات الدستورية ورجال السلك الدبلوماسي ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وشركات القطاع الخاص على تهانيهم لجلالة الملك المعظم بهذه المناسبة المجيدة، وإلى جميع المواطنين داخل البلاد وخارجها، وإلى رؤساء الجمعيات الوطنية ورؤساء وأعضاء الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية والفعاليات الوطنية وإلى رؤساء تحرير الصحف المحلية ووسائل الإعلام المختلفة، وإلى المقيمين على أرض مملكة البحرين العزيزة، وإلى جميع من شاركنا في هذه الاحتفالات الوطنية الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وفيض مشاعرهم، بمناسبة ذكرى عيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم والعيد الوطني المجيد من خلال برقيات التهاني أو الاتصالات أو الإعلان، واظهار مظاهر الاعتزاز بالعيد الوطني وعيد جلوس صاحب الجلالة الملك المعظم في مختلف محافظات المملكة، وبما فاضت به قريحتهم من قصائد جميلة ومقالات معبرة ومقابلات إذاعية وتلفزيونية، وجميع أشكال التعبير الأخرى بهذه المناسبات الوطنية المجيدة، وأن يديم الله على البحرين العزيزة أمنها واستقرارها وما تنعم به من نهضة وتقدم وازدهار، إنه سميع مجيب.
MENAFN18122023000055011008ID1107621984
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.