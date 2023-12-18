وزير الثقافة تبحث تعزيز التعاون بين الاردن والإيسيسكو في المجالات الثقافية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -بحثت وزيرة الثقافة هيفاء النجار خلال مشاركتها في الدورة الحادية عشرة للجنة التراث في العالم الإسلامي الذي عقد في مقره بالرباط، سبل تعزيز التعاون بين الاردن ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في المجالات الثقافية، ودعم مشاركة المبدعين الشباب، ومشاركة المرأة وفتح قنوات التواصل مع العالم الاسلامي.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الثقافة اليوم الاثنين أثنت النجار خلال لقائها اليوم مدير عام الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك على المنهج الذي تقوم به الإيسيسكو في تطوير الاستراتجيات، وقيم الريادة، مشيدة بما شهدته الإيسيسكو من تحولات وتطور كبير خلال السنوات الأربع الماضية، ومؤكدة أنها أصبحت منظمة قادرة على أن تزيد من ألق العالم الإسلامي الحضاري، وتعيد تموقعه في العالم بشكل يليق بما يمتلكه من إرث ثقافي كبير.
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