Tuesday, 19 December 2023 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الثقافة تبحث تعزيز التعاون بين الاردن والإيسيسكو في المجالات الثقافية

12/18/2023 3:14:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -بحثت وزيرة الثقافة هيفاء النجار خلال مشاركتها في الدورة الحادية عشرة للجنة التراث في العالم الإسلامي الذي عقد في مقره بالرباط، سبل تعزيز التعاون بين الاردن ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في المجالات الثقافية، ودعم مشاركة المبدعين الشباب، ومشاركة المرأة وفتح قنوات التواصل مع العالم الاسلامي.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الثقافة اليوم الاثنين أثنت النجار خلال لقائها اليوم مدير عام الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك على المنهج الذي تقوم به الإيسيسكو في تطوير الاستراتجيات، وقيم الريادة، مشيدة بما شهدته الإيسيسكو من تحولات وتطور كبير خلال السنوات الأربع الماضية، ومؤكدة أنها أصبحت منظمة قادرة على أن تزيد من ألق العالم الإسلامي الحضاري، وتعيد تموقعه في العالم بشكل يليق بما يمتلكه من إرث ثقافي كبير.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN18122023000208011052ID1107620352

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث