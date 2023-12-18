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سرايا القدس تستهدف آلية إسرائيلية بقذائف الهاون شرق رفح

12/18/2023 3:14:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت بقذائف الهاون آلية عسكرية إسرائيلية تتموضع في محيط "قلبة النهضة" على الخط الفاصل شرق رفح.


من جهته قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومناطق متفرقة في الجليل الأعلى.


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