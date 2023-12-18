سرايا القدس تستهدف آلية إسرائيلية بقذائف الهاون شرق رفح

سرايا القدس تستهدف آلية إسرائيلية بقذائف الهاون شرق رفح
التاريخ
12/18/2023 3:14:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها استهدفت بقذائف الهاون آلية عسكرية إسرائيلية تتموضع في محيط "قلبة النهضة" على الخط الفاصل شرق رفح.
من جهته قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومناطق متفرقة في الجليل الأعلى.
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