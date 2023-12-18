البيت الأبيض يوضح حول اتفاق هدنة جديدة في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد البيت الأبيض، أنه يواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة.
وقال البيت الأبيض في إحاطة صحفية مساء الاثنين: "لسنا في وضع يمكننا من القول إن هناك اتفاقا وشيكا بشأن هدنة إنسانية جديدة"، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي أقر بارتكاب خطأ بقتل المحتجزين الإسرائيليين، وهو يجري تحقيقا جنائيا بهذا الشأن المأساوي والصعب.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN18122023000208011052ID1107620350
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.