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البيت الأبيض يوضح حول اتفاق هدنة جديدة في غزة

12/18/2023 3:14:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد البيت الأبيض، أنه يواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة.
وقال البيت الأبيض في إحاطة صحفية مساء الاثنين: "لسنا في وضع يمكننا من القول إن هناك اتفاقا وشيكا بشأن هدنة إنسانية جديدة"، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي أقر بارتكاب خطأ بقتل المحتجزين الإسرائيليين، وهو يجري تحقيقا جنائيا بهذا الشأن المأساوي والصعب.

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