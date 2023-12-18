اشتباكات وقصف مدفعي بخانيونس وسقوط صاروخ بكريات شمونة - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت اشتباكات مسلحة، مساء اليوم، وسط مدينة خانيونس، بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف يستهدف مناطق عدة بالمدينة.



ووفقا لشهود عيان، فإن الاشتباكات وسط خانيونس يتخللها إطلاق نار كثيف وانفجارات عنيفة.

من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن أضرار بعد سقوط صاروخ بكريات شمونة.



وبينت أن صاروخا أطلق من جنوب لبنان سقط وسط كريات شمونة، مؤكدة أن السلطات سجلت أضرارا في الممتلكات العامة.





