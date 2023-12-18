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الاحتلال يعلّق على فيديو الأسرى المسنين

12/18/2023 3:14:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علّق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، على ما بثته المقاومة، بالفيديو الأخير للأسرى المسنين، والذي جاء بعنوان لا "تتركونا نشيخ".


ووصف هاغاري الفيديو بـ " إرهابي"، قائلا:" نعمل كل شيء لإعادة المختطفين الذين ظهروا في فيدو حماس الأخير، وقلوبنا مع عائلاتهم.


وبيّن أن القوات تواصل الحرب البرية في غزة لاعادة المختطفين من غزة.




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