الاحتلال يعلّق على فيديو الأسرى المسنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علّق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، على ما بثته المقاومة، بالفيديو الأخير للأسرى المسنين، والذي جاء بعنوان لا "تتركونا نشيخ".



ووصف هاغاري الفيديو بـ " إرهابي"، قائلا:" نعمل كل شيء لإعادة المختطفين الذين ظهروا في فيدو حماس الأخير، وقلوبنا مع عائلاتهم.



وبيّن أن القوات تواصل الحرب البرية في غزة لاعادة المختطفين من غزة.





