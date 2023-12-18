الاحتلال يعلّق على فيديو الأسرى المسنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علّق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، على ما بثته المقاومة، بالفيديو الأخير للأسرى المسنين، والذي جاء بعنوان لا "تتركونا نشيخ".
ووصف هاغاري الفيديو بـ " إرهابي"، قائلا:" نعمل كل شيء لإعادة المختطفين الذين ظهروا في فيدو حماس الأخير، وقلوبنا مع عائلاتهم.
وبيّن أن القوات تواصل الحرب البرية في غزة لاعادة المختطفين من غزة.
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