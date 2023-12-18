5 شهداء في قصف إسرائيلي بمخيم النصيرات

5 شهداء في قصف إسرائيلي بمخيم النصيرات
التاريخ
12/18/2023 3:14:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهاد 5 اشخاص واصيب آخرون، إثر استهدف منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة .
وتسبب قصف مدفعي استهدف وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة في تدمير عدد من المحال التجارية.
MENAFN18122023000208011052ID1107620346
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.