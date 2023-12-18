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منتدى الجياد بإربد ينظم فعاليات فلسطين في الأدب المحكي والزجل

12/18/2023 3:14:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في نادي الفنانين بإربد وضمن برنامج نصرة غزة مساء أمس، فعاليات فلسطين في الأدب المحكي والزجل، بحضور رئيس المنتدى الأديب سامر المعاني وثلة من الأدباء والمثقفين والمواطنين المهتمين.
وخلال اللقاء الذي أداره الدكتور سلطان الخضور، جرى الحديث عن مفاهيم الأدب المحكي والشعر النبطي والزجل، إضافة إلى دور الأردن قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف مع الأشقاء في فلسطين، وعن صور الجرائم التي تقع بحق الأبرياء من الأطفال والنساء في قطاع غزة.

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