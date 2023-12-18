منتدى الجياد بإربد ينظم فعاليات فلسطين في الأدب المحكي والزجل

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم منتدى الجياد للثقافة والتنمية في نادي الفنانين بإربد وضمن برنامج نصرة غزة مساء أمس، فعاليات فلسطين في الأدب المحكي والزجل، بحضور رئيس المنتدى الأديب سامر المعاني وثلة من الأدباء والمثقفين والمواطنين المهتمين.
وخلال اللقاء الذي أداره الدكتور سلطان الخضور، جرى الحديث عن مفاهيم الأدب المحكي والشعر النبطي والزجل، إضافة إلى دور الأردن قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف مع الأشقاء في فلسطين، وعن صور الجرائم التي تقع بحق الأبرياء من الأطفال والنساء في قطاع غزة.
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