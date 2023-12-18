الملك يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول تشارلز براون.
وتناول اللقاء آليات تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، والأوضاع في المنطقة.
وأكد جلالته على الدور المهم للولايات المتحدة في الدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
كما تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة إقليميا ودوليا في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي.
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