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الأردن يشارك في جلسة إطلاق الرؤية العربية 2045

12/18/2023 3:14:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، في جلسة نقاشية نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" تحت عنوان "اطلاق الرؤية العربية 2045"، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وأكدت بني مصطفى أن ما طرحته الرؤية العربية 2045 من مشاريع استراتيجية يشكل خارطة طريق للمنطقة العربية في سبيل تحقيق الرؤية المستقبلية الواضحة، مثمنة جهود جامعة الدول العربية والاسكوا في إعدادها.
وأِشارت إلى أنه لا يمكن التطرق لأي خارطة طريق أو خطط أو رؤية مستقبلية بمعزل عن القضية الفلسطينية وسياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال على الأرض في قطاع غزة والضفة الغربية.

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