الأردن يشارك في جلسة إطلاق الرؤية العربية 2045

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، في جلسة نقاشية نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" تحت عنوان "اطلاق الرؤية العربية 2045"، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وأكدت بني مصطفى أن ما طرحته الرؤية العربية 2045 من مشاريع استراتيجية يشكل خارطة طريق للمنطقة العربية في سبيل تحقيق الرؤية المستقبلية الواضحة، مثمنة جهود جامعة الدول العربية والاسكوا في إعدادها.
وأِشارت إلى أنه لا يمكن التطرق لأي خارطة طريق أو خطط أو رؤية مستقبلية بمعزل عن القضية الفلسطينية وسياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال على الأرض في قطاع غزة والضفة الغربية.
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