مستشفى إسرائيلي: استقبلنا 28 جندياً مصاباً بمعارك غزة خلال يومين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع، إنه استقبل 28 جندياً إسرائيلياً مصاباً جراء القتال في غزة خلال اليومين الماضيين.
بدورها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن مستشفى سوروكا استقبل 2215 مصابًا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية الحرب.
وأضافت أن 52 جريح حرب يرقدون حاليا في أقسام المستشفى المختلفة، من بينهم 14 في حالة خطيرة.
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