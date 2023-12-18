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مستشفى إسرائيلي: استقبلنا 28 جندياً مصاباً بمعارك غزة خلال يومين

12/18/2023 3:14:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مستشفى سوروكا الإسرائيلي في بئر السبع، إنه استقبل 28 جندياً إسرائيلياً مصاباً جراء القتال في غزة خلال اليومين الماضيين.


بدورها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن مستشفى سوروكا استقبل 2215 مصابًا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية الحرب.


وأضافت أن 52 جريح حرب يرقدون حاليا في أقسام المستشفى المختلفة، من بينهم 14 في حالة خطيرة.


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