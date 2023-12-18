كيربي: لم نصل بعد لصفقة محتجزين أخرى وشيكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن القول إننا وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها صفقة محتجزين أخرى وشيكة.
وأكد "كيربي" خلال مؤتمر صحفي، أن أمريكا لا تزال تؤمن بحل الدولتين وهو الطريق الصحيح للمضي قدمًا بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين.
وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه حثَّ إسرائيل على حماية المدنيين المحاصرين في الحرب في قطاع غزة، وبحث التحول إلى عمليات قتالية أقل كثافة خلال اجتماع مع نظيره الإسرائيلي اليوم الاثنين.
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