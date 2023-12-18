كيربي: لم نصل بعد لصفقة محتجزين أخرى وشيكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن القول إننا وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها صفقة محتجزين أخرى وشيكة.



وأكد "كيربي" خلال مؤتمر صحفي، أن أمريكا لا تزال تؤمن بحل الدولتين وهو الطريق الصحيح للمضي قدمًا بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين.



وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه حثَّ إسرائيل على حماية المدنيين المحاصرين في الحرب في قطاع غزة، وبحث التحول إلى عمليات قتالية أقل كثافة خلال اجتماع مع نظيره الإسرائيلي اليوم الاثنين.

