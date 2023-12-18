Tuesday, 19 December 2023 12:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيربي: لم نصل بعد لصفقة محتجزين أخرى وشيكة

12/18/2023 3:14:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، إنه لا يمكن القول إننا وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها صفقة محتجزين أخرى وشيكة.


وأكد "كيربي" خلال مؤتمر صحفي، أن أمريكا لا تزال تؤمن بحل الدولتين وهو الطريق الصحيح للمضي قدمًا بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين.


وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه حثَّ إسرائيل على حماية المدنيين المحاصرين في الحرب في قطاع غزة، وبحث التحول إلى عمليات قتالية أقل كثافة خلال اجتماع مع نظيره الإسرائيلي اليوم الاثنين.


MENAFN18122023000208011052ID1107620340

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث