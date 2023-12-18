13 شهيداً بقصف إسرائيلي في النصيرات ورفح ودير البلح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 13 شخصاً وأصيب العشرات، مساء اليوم، إثر قصف اسرائيلي على مناطق النصيرات ورفح ودير البلح في غزة.
واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة، ما خلّف 9 شهداء، بينهم 5 أطفال.
كما استشهد 4، بينهم 3 أطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة.
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