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13 شهيداً بقصف إسرائيلي في النصيرات ورفح ودير البلح

12/18/2023 3:14:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 13 شخصاً وأصيب العشرات، مساء اليوم، إثر قصف اسرائيلي على مناطق النصيرات ورفح ودير البلح في غزة.
واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة، ما خلّف 9 شهداء، بينهم 5 أطفال.


كما استشهد 4، بينهم 3 أطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في رفح جنوبي قطاع غزة.


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