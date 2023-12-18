كتائب القسام: استهدفنا قوة إسرائيلية تحصنت بمنزل في المغراقة

كتائب القسام: استهدفنا قوة إسرائيلية تحصنت بمنزل في المغراقة
التاريخ
12/18/2023 3:14:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام، إن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة، وسط قطاع غزة بقذيفة "تي بي جي" وقذيفة "آر بي جي" والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.
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