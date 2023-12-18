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كتائب القسام: استهدفنا قوة إسرائيلية تحصنت بمنزل في المغراقة

12/18/2023 3:14:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام، إن مجاهديها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة، وسط قطاع غزة بقذيفة "تي بي جي" وقذيفة "آر بي جي" والاشتباك معها وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.





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