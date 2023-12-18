د.مصطفى البرغوثي: تصريحات نتنياهو تؤكد نواياه الخطيرة بتهجير سكان قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/ قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن تصريحات نتنياهو أماملجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيليو التي قال فيهاأن إسرائيل ستكون وحدها مسؤولة عن الأمن في غزة بعد الحرب ، أي ستحتل قطاع عزة بالكامل، ومن ثم ستسمح للغزيين بالهجرةبعد توليها المسؤولية عن القطاع ، تؤكد النوايا الخطيرة لحكومة نتنياهو بتنفيذ تطهير عرقي كامل لقطاع غزة و تهجير سكانه ، خاصة بعد أن اجبرت بالقصف الإجرامي معظم سكانه على الاحتشاد فيمنطقة رفح دون أدنى مقومات الحياة وواصلت منع سكان مدينة غزة وشمال غزة منالعودة إلى مناطقهم.

و قال البرغوثي إن نتنياهو حاول منذ اليوم الأول للعدوان

طرد سكان قطاع غزة إلى سيناء

ولم يخفي نواياه عن قادة الدول الغربية الذين زاروه، وفشل حتى الآن بسبب الصمود البطولي لسكان قطاع غزة والموقف المصري الرافض للتهجير.

ودعا البرغوثي أبناء الشعب الفلسطيني إلى الصمود على أرض وطنهم و طالب جميع الدول والمؤسسات الحقوقية باتخاذ موقف فوري لصد النوايا الإسرائيلية الخطيرة بتنفيذ التطهير العرقي.

وأكد البرغوثي أن نوايا حكام إسرائيل كانت واضحة منذ بداية العدوان بالجمع بين جرائم الإبادة و العقوبات الجماعية لتنفيذ الجريمة الكبرى بالتطهير العرقي، واذا نجح نتنياهو بتنفيذ ذلك فسينتقل لتكرار نفس الجريمة في الضفة الغربية ، ولذلك فإن المهمة الأولى أمام الشعب الفلسطيني و كل مؤسساته

اليوم منع

التطهير العرقي والنكبة الجديدة التي يسعى نتنياهو لتنفيذها في قطاع غزة.