إصابتان برصاص الاحتلال في قرية تل غرب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب مساء اليوم الاثنين، شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل غرب نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه نقلت شابا (21 عاما) إلى المستشفى جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن، وقدمت

العلاج لشاب آخر أصيب بشظايا رصاصة في القدم.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت قرية تل من عدة مداخل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، عرف منها أصحابها: ايمن حلاج، وبلال يامين.

كما انتشرت قوات الاحتلال بمنطقة العين والكراج وسط القرية، واندلعت مواجهات في المكان.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي بورين وعينبوس جنوب نابلس، واطلقت قنابل الغاز السام باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.