إصابتان برصاص الاحتلال في قرية تل غرب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب مساء اليوم الاثنين، شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل غرب نابلس.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه نقلت شابا (21 عاما) إلى المستشفى جراء إصابته بالرصاص الحي في البطن، وقدمت
العلاج لشاب آخر أصيب بشظايا رصاصة في القدم.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت قرية تل من عدة مداخل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، عرف منها أصحابها: ايمن حلاج، وبلال يامين.
كما انتشرت قوات الاحتلال بمنطقة العين والكراج وسط القرية، واندلعت مواجهات في المكان.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي بورين وعينبوس جنوب نابلس، واطلقت قنابل الغاز السام باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.
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