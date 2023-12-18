شهداء وجرحى في قصف لطائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN/استُشهد وأصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الإثنين، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

ودمر جيش الاحتلال عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصفه المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين ووقوع عشرات الإصابات بعد قصف مدفعي على محيط شارع الصحابة بحي الدرج في مدينة غزة.

كما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا

في حي الأمل غربي مدينة

خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال وطائراته الحربية، حي الشجاعية شمال شرقي غزة، وأطلقت قنابل غاز ودخان بكثافة على منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وكان قد وثق اليوم تدمير وقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لجميع المستشفيات في مدينة غزة وشمالها، ما تسبب في استشهاد المئات من المرضى الذين كانوا يعالجون داخل تلك المستشفيات.

وأفادت وزارة الصحة، بأن قوات الاحتلال دمرت اليوم آخر أقسام مستشفى الشفاء، الذي يعد أكبر مستشفيات قطاع غزة، وهو قسم الجراحة الذي قصفته طائرات الاحتلال، ما أدى إلى استشهاد نحو عشرين نازحا، وما تبقى فيه من الجرحى والمرضى، كما دمرت مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، بعد حصار استمر ثمانية أيام.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد دمرت قبل عدة أسابيع المستشفى الإندونيسي بعد حصاره لعدة أيام، ومستشفى العيون والأطفال غرب مدينة غزة.

وأكدت الصحة، أنه بعد تدمير قوات الاحتلال لمستشفيات شمال قطاع غزة، تم افتتاح عيادة صحية في جباليا، لاستقبال الشهداء وإنقاذ حياة الجرحى، الذين يصلون بالمئات لتلك العيادة الوحيدة في شمال القطاع.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.