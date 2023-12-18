مجلس الأمن يصوت الليلة على مشروع قرار بشأن غزة

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك /PNN/يصوت مجلس الأمن في وقت متأخر من اليوم الإثنين، على مشروع قرار جديد، قدمته الإمارات، بخصوص الوضع في غزة.

التصويت الذي كان مقرراً عند الساعة (20,00 بتوقيت غرينتش) الساعة العاشرة بتوقيت القدس، تم تأجيله رسميًا إلى الساعة (22,00 بتوقيت غرينتش) الساعة الثانية عشرة بتوقيت القدس، ومن المحتمل تأجيله، ربما إلى الثلاثاء، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة "فرانس برس".

ويطالب مشروع القرار الجديد "بوقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية" في غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع بشكل أكبر وأسرع.

واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية في التاسع من كانون الأول/ديسمبر حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة.

وفي الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بهذا الصدد بغالبية 153 صوتا من أصل الدول الأعضاء الـ193، فيما صوتت عشر دول ضده وامتنعت 23 عن التصويت.

ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إذ لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر يدعو إلى "هدنات وممرات إنسانية"، فيما تم رفض خمس مسودات، اثنتان منها بسبب استخدام واشنطن حق النقض ضدهما.

واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد الاثنين "أن أي استخدام لحق النقض سيعني مزيدا من الوفيات ومزيدا من المجاعة ومزيدا من المعاناة".

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 19 ألف مواطن، وإصابة ما يزيد عن 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.



