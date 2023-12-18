بيبسيكو توقع مع الكوزي اتفاقية شراكة لتعبئة وتوزيع منتجاتها في أفغانستان

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقعت شركة بيبسيكو اتفاقية شراكة حصرية مع مجموعة شركات الكوزي (إي بي إي)ألا تقوم الأخيرة بموجبها بتصنيع وتوزيع وتعبئة مشروبات بيبسيكو على نطاق واسع في أفغانستان وسيقوم المصنع التابع لشركة (أبكو) في كابول بانتاج المرطبات حيث تم استثمار 60 مليون دولار للبدء في هذا المشروع الضخم.
وتتمتع مجموعة الكوزي لتسويق وتوزيع البضائع والتي تقع رئاستها في دبي بحضور قوي في السوق الأفغانية. ووفقا لشروط الاتفاق منحت بيبسيكوألا مجموعة شركات ألكوزي الامتياز لتعبئة وإنتاج وتوزيع الحصة الكاملة من المرطبات والمشروبات الغازية بما في ذلك «بيبسي كولا» «دايت بيبسي» «7 أب» «ميراندا» و«ماونتن ديو» .
بالإضافة إلى حق تصنيع وتسويق مشروبات الطاقة والمياه المعبأة في زجاجات مثل «ستينغ» و«أكوافينا». ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج للشركة في كابول في مارس من العام 2012.
وتسعى بيبسيكو من خلال الشراكة مع ألكوزي لها إلى ضخ منتجاتها على اختلافها في أفغانستان كخطوة متقدمة ومميزة للتواجد بشكل قوي في هذا البلد النامي وتأمين حاجات السوق بالشكل الكافي وبالجودة المطلوبة.
وقع الإتفاقية التي تمت ضمن حفل كبير في فندق أرماني في برج خليفة في دبي، عبد الرحمن الكوزي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الكوزي وسعد عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لبيبسيكو في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وجرى التوقيع بحضور الدكتور أنور الحق أحادي وزير التجارة والصناعة في أفغانستان ونجيب الله موجاديد سفير أفغانستان في الإمارات وجوستن سيبريل قنصل عام الولايات المتحدة في الإمارات واتكالله أتيفمال قنصل عام أفغانستان في الإمارات.
ألاشهد حفل التوقيع عمر زاكروال وزير المالية الأفغاني و أنوار الحق أحيدي وزير التجارة وعمران بيبا رئيسة مجموعة بيبسيكو في آسيا والمحيط الهاديألا و قاسم خان مدير عام بيسيكو في منطقة شمال وجنوب آسيا وجهانزيب خان المدير العام لشركة بيبسيكو في أفغانستان وجليل الكوزي الرئيس التنفيذي لمجموعة مشروبات ألكوزي (أبكو) وسعدية قيوم مديرة الامتياز في شركة بيبسيكو أفغانستان.
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