بيبسيكو توقع مع الكوزي اتفاقية شراكة لتعبئة وتوزيع منتجاتها في أفغانستان

وقعت شركة بيبسيكو اتفاقية شراكة حصرية مع مجموعة شركات الكوزي (إي بي إي)ألا تقوم الأخيرة بموجبها بتصنيع وتوزيع وتعبئة مشروبات بيبسيكو على نطاق واسع في أفغانستان وسيقوم المصنع التابع لشركة (أبكو) في كابول بانتاج المرطبات حيث تم استثمار ‬60 مليون دولار للبدء في هذا المشروع الضخم.





وتتمتع مجموعة الكوزي لتسويق وتوزيع البضائع والتي تقع رئاستها في دبي بحضور قوي في السوق الأفغانية. ووفقا لشروط الاتفاق منحت بيبسيكوألا مجموعة شركات ألكوزي الامتياز لتعبئة وإنتاج وتوزيع الحصة الكاملة من المرطبات والمشروبات الغازية بما في ذلك «بيبسي كولا» «دايت بيبسي» «‬7 أب» «ميراندا» و«ماونتن ديو» .





بالإضافة إلى حق تصنيع وتسويق مشروبات الطاقة والمياه المعبأة في زجاجات مثل «ستينغ» و«أكوافينا». ومن المتوقع أن يبدأ المصنع الإنتاج للشركة في كابول في مارس من العام ‬2012.





وتسعى بيبسيكو من خلال الشراكة مع ألكوزي لها إلى ضخ منتجاتها على اختلافها في أفغانستان كخطوة متقدمة ومميزة للتواجد بشكل قوي في هذا البلد النامي وتأمين حاجات السوق بالشكل الكافي وبالجودة المطلوبة.





وقع الإتفاقية التي تمت ضمن حفل كبير في فندق أرماني في برج خليفة في دبي، عبد الرحمن الكوزي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الكوزي وسعد عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لبيبسيكو في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.





وجرى التوقيع بحضور الدكتور أنور الحق أحادي وزير التجارة والصناعة في أفغانستان ونجيب الله موجاديد سفير أفغانستان في الإمارات وجوستن سيبريل قنصل عام الولايات المتحدة في الإمارات واتكالله أتيفمال قنصل عام أفغانستان في الإمارات.





ألاشهد حفل التوقيع عمر زاكروال وزير المالية الأفغاني و أنوار الحق أحيدي وزير التجارة وعمران بيبا رئيسة مجموعة بيبسيكو في آسيا والمحيط الهاديألا و قاسم خان مدير عام بيسيكو في منطقة شمال وجنوب آسيا وجهانزيب خان المدير العام لشركة بيبسيكو في أفغانستان وجليل الكوزي الرئيس التنفيذي لمجموعة مشروبات ألكوزي (أبكو) وسعدية قيوم مديرة الامتياز في شركة بيبسيكو أفغانستان.

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