الجولة الخامسة لدوري طائرة السيدات بلا مفاجآت

لم تشهد الجولة الخامسة من الدوري العام للكرة الطائرة للسيدات أي مفاجآت، بفوز الجامعة الأمريكية على الشارقة الرياضي للمرأة في المنطقة الشرقية، وبخسارة إسبيريا من الوصل 0-3، وأكاديمية ابيك من الشارقة الرياضي للمرأة، وأي لايت من أبوظبي سبايكرز، وايليت من نادي أبوظبي للكرة الطائرة بالنتيجة نفسها.

وتقام مباريات الجولة السادسة في الثانية من بعد ظهر السبت المقبل، ويلتقي فيها الشارقة الرياضي للمرأة مع أي لايت، والوصل مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك، وايليت مع الشارقة الرياضي للمرأة في المنطقة الشرقية، وأبوظبي سبايكرز مع أكاديمية ايبك، ونادي أبوظبي للكرة الطائرة مع الجامعة الأمريكية.

ويتصدر الوصل جدول ترتيب المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات و9 نقاط، ويليه أكاديمية فاطمة بنت مبارك بانتصارين و6 نقاط، ويحتل اسبيريا المركز الثالث الأخير دون أي انتصار أو نقاط، ويتصدر فريق الجامعة الأمريكية المجموعة الثانية بخمسة انتصارات و15 نقطة، ويليه نادي أبوظبي للكرة الطائرة بأربعة انتصارات و12 نقطة، والشارقة الرياضي للمرأة في المنطقة الشرقية بانتصار وحيد و3 نقاط، ويأتي ايليت في المركز الرابع الأخير دون أي انتصار أو نقاط.

فيما يتصدر المجموعة الثالثة للدوري، الشارقة الرياضي للمرأة بخمسة انتصارات و15 نقطة، ويليه أكاديمية ايبك بثلاثة انتصارات و9 نقاط، وأبوظبي سبايكرز بانتصارين و6 نقاط، وفي المركز الرابع الأخير أي لايت دون انتصار أو نقاط.

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