Tuesday, 19 December 2023 12:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المرزوقي يتوّج بلقب بطولة «فيرتوس» لقفز الحواجز

12/18/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توّج الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي بلقب الجائزة الكبرى لبطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، واستضافها مركز الإمارات للفروسية، المرة الثانية على التوالي، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية الداعم الرسمي لونجين، وماجستيك، ومشاركة فريق الفيكتوري، مستعرضاً مجموعة من قوارب السباقات البحرية، هذا إلى جانب شركاء النجاح رعاة المنافسات.

وشهد منافسات البطولة ناصر خليفة البدور، وكيل وزارة الصحة، الرئيس الفخري للبطولة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية، ومنظمو الحدث خليفة ناصر البدور، وحسن الايمارا، وسيلفيا سيم، وجمهور كبير من عشاق فروسية قفز الحواجز استمتع بمنافسات وفعاليات البطولة.

منافسة
وحلق الفارس الشاب عمر عبدالعزيز المرزوقي على صهوة الجواد «إنجوي دو لامور» بالجائزة الكبرى لبطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وقبل تحدياتها 22 فارساً، ونجح ثلاثة من فرسان الإمارات لقفز الحواجز في إكمال الجولة الرئيسة من دون خطأ، وتصدرهم الفارس عمر المرزوقي بعد نجاحه في تقديم استعراض خالٍ من نقاط الجزاء في جولة التمايز التي أتمها في زمن بلغ 45.24 ثانية، وتوّج بلقب البطولة في نسختها الثانية، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس محمد شافي الرميثي والفرس «كارامبا»، وأنهى التمايز في 41.37 ثانية مع 4 نقاط جزاء، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس الشاب محمد حمد الكربي مع «كاريرا دي هولبيك»، والزمن 43.83 ثانية، مع 8 نقاط جزاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN18122023000110011019ID1107620208

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث