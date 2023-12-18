المرزوقي يتوّج بلقب بطولة «فيرتوس» لقفز الحواجز

توّج الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي بلقب الجائزة الكبرى لبطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، واستضافها مركز الإمارات للفروسية، المرة الثانية على التوالي، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية الداعم الرسمي لونجين، وماجستيك، ومشاركة فريق الفيكتوري، مستعرضاً مجموعة من قوارب السباقات البحرية، هذا إلى جانب شركاء النجاح رعاة المنافسات.

وشهد منافسات البطولة ناصر خليفة البدور، وكيل وزارة الصحة، الرئيس الفخري للبطولة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وسلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية، ومنظمو الحدث خليفة ناصر البدور، وحسن الايمارا، وسيلفيا سيم، وجمهور كبير من عشاق فروسية قفز الحواجز استمتع بمنافسات وفعاليات البطولة.

منافسة

وحلق الفارس الشاب عمر عبدالعزيز المرزوقي على صهوة الجواد «إنجوي دو لامور» بالجائزة الكبرى لبطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وقبل تحدياتها 22 فارساً، ونجح ثلاثة من فرسان الإمارات لقفز الحواجز في إكمال الجولة الرئيسة من دون خطأ، وتصدرهم الفارس عمر المرزوقي بعد نجاحه في تقديم استعراض خالٍ من نقاط الجزاء في جولة التمايز التي أتمها في زمن بلغ 45.24 ثانية، وتوّج بلقب البطولة في نسختها الثانية، وحاز جائزة المركز الثاني الفارس محمد شافي الرميثي والفرس «كارامبا»، وأنهى التمايز في 41.37 ثانية مع 4 نقاط جزاء، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس الشاب محمد حمد الكربي مع «كاريرا دي هولبيك»، والزمن 43.83 ثانية، مع 8 نقاط جزاء.

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