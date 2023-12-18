تتويج الفائزين في «الصيد بالصقور» بمهرجان الظفرة



توجت اللجنة المنظمة لمسابقة الصيد بالصقور، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة في دورته الـ 17، الفائزين في 4 أشواط «جير قرموشة فرخ، بيور جير فرخ، جير شاهين فرخ، جير تبع فرخ»، فيما تستمر منافسات الصقارين اليوم بميدان الفعاليات المصاحبة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وقدمت اللجنة المنظمة للمهرجان الدروع التذكارية للفائزين في المنافسات، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعيد المزروعي نائب رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة الصيد بالصقور في نادي أبوظبي للصقارين، وعدد من الصقارين ومحبي الرياضات والمسابقات التراثية.

ويشهد مهرجان الظفرة العديد من المسابقات والفعاليات التراثية المصاحبة، ومنها مسابقة الصيد بالصقور، ومسابقة المحالب، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي العربي التراثي، ومسابقة مزاينة الصقور، ومسابقة مزاينة السلوقي العربي، ومسابقة الرماية، ومسابقة مزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، ومسابقة اللبن الحامض، ومسابقة «اطرح القعود»، إضافة إلى العديد من الفعاليات التراثية والثقافية والسوق الشعبي والأسواق الخارجية ومكشات الظفرة.

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