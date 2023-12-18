Tuesday, 19 December 2023 12:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تتويج الفائزين في «الصيد بالصقور» بمهرجان الظفرة

12/18/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


توجت اللجنة المنظمة لمسابقة الصيد بالصقور، ضمن فعاليات مهرجان الظفرة في دورته الـ 17، الفائزين في 4 أشواط «جير قرموشة فرخ، بيور جير فرخ، جير شاهين فرخ، جير تبع فرخ»، فيما تستمر منافسات الصقارين اليوم بميدان الفعاليات المصاحبة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.
وقدمت اللجنة المنظمة للمهرجان الدروع التذكارية للفائزين في المنافسات، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعيد المزروعي نائب رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة الصيد بالصقور في نادي أبوظبي للصقارين، وعدد من الصقارين ومحبي الرياضات والمسابقات التراثية.

ويشهد مهرجان الظفرة العديد من المسابقات والفعاليات التراثية المصاحبة، ومنها مسابقة الصيد بالصقور، ومسابقة المحالب، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي العربي التراثي، ومسابقة مزاينة الصقور، ومسابقة مزاينة السلوقي العربي، ومسابقة الرماية، ومسابقة مزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، ومسابقة اللبن الحامض، ومسابقة «اطرح القعود»، إضافة إلى العديد من الفعاليات التراثية والثقافية والسوق الشعبي والأسواق الخارجية ومكشات الظفرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN18122023000110011019ID1107620207

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث