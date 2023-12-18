Tuesday, 19 December 2023 12:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القوس والسهم بنادي الشارقة للمرأة يتصدر الدوري بـ 6 ميداليات

12/18/2023 3:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حافظ فريق القوس والسهم بنادي الشارقة الرياضي للمرأة على صدارته لمسابقة الدوري العام للقوس والسهم في ختام المرحلة الثانية للمسابقة، التي جرت منافساتها أول من أمس بملاعب أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والتي حصد خلالها الفريق 6 ميداليات ملونة، منها برونزية في فئة الناشئات عن طريق راند حامد، و3 ميداليات في فئة تحت 21 سنة منها ذهبية للاعبة مريم الصايغ، وفضية لشقيقتها ميرا الصايغ، وبرونزية لصالح اللاعبة هند رشيدي، وميداليتان في فئة القوس المركب للسيدات، الأولى ذهبية كانت من نصيب آمنة العوضي، وبرونزية كانت لشقيقتها روضة العوضي. وكانت لاعبات فئة البراعم والشبلات في النادي فزن بأربع ميداليات ملونة 16 الجاري في بداية المرحلة.

وبختام المرحلة الثانية في المسابقة حافظت لاعبات القوس والسهم بنادي الشارقة الرياضي للمرأة على صدارتهن لكل من فئة البراعم، وفئة تحت 21 سنة، وفئة السيدات للقوس المركب.

يذكر أن فريق الشارقة للقوس والسهم يشارك حالياً في معسكر إعداد مغلق في مدينة خورفكان استعداداً لمنافسات الموسم المحلي، والدورة العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال شهر فبراير المقبل 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN18122023000110011019ID1107620206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث