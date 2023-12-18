القوس والسهم بنادي الشارقة للمرأة يتصدر الدوري بـ 6 ميداليات

حافظ فريق القوس والسهم بنادي الشارقة الرياضي للمرأة على صدارته لمسابقة الدوري العام للقوس والسهم في ختام المرحلة الثانية للمسابقة، التي جرت منافساتها أول من أمس بملاعب أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، والتي حصد خلالها الفريق 6 ميداليات ملونة، منها برونزية في فئة الناشئات عن طريق راند حامد، و3 ميداليات في فئة تحت 21 سنة منها ذهبية للاعبة مريم الصايغ، وفضية لشقيقتها ميرا الصايغ، وبرونزية لصالح اللاعبة هند رشيدي، وميداليتان في فئة القوس المركب للسيدات، الأولى ذهبية كانت من نصيب آمنة العوضي، وبرونزية كانت لشقيقتها روضة العوضي. وكانت لاعبات فئة البراعم والشبلات في النادي فزن بأربع ميداليات ملونة 16 الجاري في بداية المرحلة.

وبختام المرحلة الثانية في المسابقة حافظت لاعبات القوس والسهم بنادي الشارقة الرياضي للمرأة على صدارتهن لكل من فئة البراعم، وفئة تحت 21 سنة، وفئة السيدات للقوس المركب.

يذكر أن فريق الشارقة للقوس والسهم يشارك حالياً في معسكر إعداد مغلق في مدينة خورفكان استعداداً لمنافسات الموسم المحلي، والدورة العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال شهر فبراير المقبل 2024.

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