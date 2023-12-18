المنامة يتفوق على شباب الأهلي في «سوبرغرب آسيا للسلة»

خسر شباب الأهلي للمرة الأولى في منافسات دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة هذا الموسم أمام ضيفه المنامة في المباراة التي جرت مساء الاثنين، ضمن الجولة الثالثة بصالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي في الممزر، وفاز الضيوف بنتيجة 73- 67 بعد مباراة مثيرة تأرجحت فيها النتيجة حتى آخر الثواني.



انتهى الربع الأول لصالح شباب الأهلي 17 - 16، وظهرت الندية بوضوح في الربع الثاني الذي تعادل فيه الفريقان 18 - 18، ليحافظ شباب الأهلي على تقدمه بنهاية الشوط الأول «35-34».

ونجح المنامة في إظهار أفضليته في الربع الثالث الذي كسبه 19 - 14 لتصبح النتيجة لصالحه 35 - 49 قبل الربع الأخير الذي قدم فيه شباب الأهلي مستوى جيداً، وكان قريباً من التعادل، والذهاب إلى وقت إضافي حينما قلص النتيجة إلى 67 - 70 قبل ثوانٍ قليلة من النهاية، ولكن في آخر ثانية نجح المنامة في تسجيل ثلاثية رفع بها النتيجة إلى 73 - 67.



وبهذه النتيجة يتساوى المنامة مع شباب الأهلي برصيد 5 نقاط لكل منهما، حيث فاز مرتين وخسر كل منهما مباراة واحدة، وكان شباب الأهلي فاز في أول جولتين على الشمال القطري 96 - 63 وعلى كاظمة الكويتي 85 - 80.





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