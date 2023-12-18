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أرقام قياسية في «الدراج ريس» بمهرجان «ليوا الدولي»

12/18/2023 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


فاز صالح سعيد المنصوري بالمركز الأول في فئة «يو تي في- الوكالة» ضمن منافسات سباق «الدراج ريس» للدراجات، في مهرجان «ليوا الدولي»، محققاً 5.120 ثانية، وجاء عبد الله علي الدرمكي ثانياً ويوسف الهاملي ثالثاً.

واختتمت المسابقة بأرقام قياسية للفئات المشاركة، ضمن مهرجان «ليوا الدولي»، في منطقة مرعب لمسافة 91 متراً، باستخدام التقنيات الحديثة والإلكترونية للتحكيم، وتحديد المراكز الأولى.

وسجل الكويتي طارق الفهد «أفضل زمن» في الفئة المفتوحة محققاً 3.264 ثوانٍ، وجاء يعقوب مبارك العلوي ثانياً، وإبراهيم سعيد الدرمك ثالثاً.
وتصدر سلطان السبوسي فئة «يو تي في»، المعدلة، محققاً 3.837 ثوانٍ، وجاء أحمد علي، ثانياً والقطري مهنا النعيمي ثالثاً.

وحصد القطريون المراكز الثلاثة الأولى في فئة «البقي»، وفاز مهنا النعيمي بالمركز الأول محققاً 3.693 ثوانٍ، يليه عبدالله السليطي، وعبد الرحمن النعيمي.

وظفر محمد الهاملي بالمركز الأول في فئة «عجلتين» «وكالة»، محققاً 4.846 ثوانٍ، وجاء خليفة سيف ثانياً، وسالم محسن اليافعي ثالثاً.

وتتواصل غداً الثلاثاء منافسات مسابقة «هدد الحمام» لليوم الثاني على التوالي، والتي ينظمها نادي ليوا الرياضي، ضمن أجندة البطولات والرياضات المختلفة في منطقة مرعب، بمشاركة 51 متسابقاً.

وأكد بطي القبيسي عضو اللجنة المنظمة للمسابقة على أهمية الفعالية وسط إقبال كبير من المشاركين، ومتابعة جمهور فعاليات المهرجان.

وقال: وضعنا الشروط التي تلبي رغبة المتسابقين والملاك، ما أدى إلى تزايد أعداد المشاركين عن المواسم الماضية، وتم اختيار مساحة ملائمة للهدد.
وأضاف: الفعاليات في مهرجان «ليوا الدولي» وفي منطقة مرعب شهدت مشاركة كبيرة من المتنافسين، وحضور الجمهور من داخل وخارج الدولة، خاصة مع تنوع البطولات الرياضية، والأنشطة اليومية.

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