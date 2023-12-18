«كوب 28» مسار «زايد» للاستدامة والمناخ



تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى في ساحة الريادة، وهذه المرة من خلال نجاحها باستضافتها للمؤتمر العالمي حول تغير المناخ «كوب 28». تتماشى هذه الفعالية العالمية مع رؤية مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قاد الإمارات نحو مستقبل أخضر ومستدام.

من المهم أولاً أن نفهم أهمية «كوب 28»، حيث يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود العالم للحد من تغير المناخ والحفاظ على درجات الحرارة العالمية. وفي هذا السياق سنذكر في هذا المقال ممارسات القائد المؤسس الشيخ زايد، كيف تعامل مع البيئة الزراعية ووجهها باهتمام كبير للبيئة والاستدامة، حيث قال: «يجب الاهتمام بتطوير الأبحاث الخاصة بزراعة النباتات التي تتحمل الملوحة نظراً لندرة المياه العذبة».

إن احتضان الإمارات لهذا الحدث يبرز التزامها الراسخ بمواجهة التحديات البيئية والسعي نحو تحقيق أهداف باريس. يتمثل تركيز «كوب 28» على تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة في انسجام واضح مع رؤية زايد، الذي أشار بقوله إلى أن «تطوير الثروة الحيوانية يتطلب اهتماماً بالزراعة والتشجير».

مقولات الشيخ زايد تشير إلى روح الإصرار والتفاؤل في مواجهة التحديات، ويوضح ذلك قائلاً: «إن بعض خبراء الزراعة قالوا لنا في السابق: إن أرضنا لا تصلح للزراعة، ولكننا حاولنا ونجحنا. وهذا الذي شجعنا على الانطلاق وتحقيق المزيد من النجاح، وأصبحت تجربتنا الزراعية رائدة، وهذا ما دفعنا إلى الاستفادة من خبرات الدول الأخرى لزراعة نباتات وأشجار جديدة تتحمل الملوحة في البيئة المحلية». هذه الروح تستمر في دفع الإمارات نحو الابتكار والتفوق في مجال الاستدامة.

تأتي تلك الروح الريادية في ظل الرؤية المستدامة التي أراد الشيخ زايد تحقيقها للإمارات، حيث يشير إلى أن «لا حيوان بلا شجر». يتجلى هذا التفكير في الجهود الإماراتية لتشجير الصحراء وخلق بيئة ملائمة للحياة البرية، مؤكدة على رغبتها في أن تكون قوة دافعة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو هدف يتماشى تماماً مع رؤية القائد المؤسس، طيب الله ثراه، في بناء مستقبل يحترم التوازن بين الإنسان والبيئة، لا سيما وقد كشفت دراسة حديثة عن تدهور حالة الغابات الاستوائية في العام الماضي، مما يبرز الضرورة الملحة لتحقيق التزامات البيئية، لأنه في ضوء فقدان مساحة تعادل حجم سويسرا من الغابات الاستوائية البكر في عام 2022، يتساءل العالم عن فعالية التعهدات التي قدمها الزعماء في «كوب 26»، وهنا تظهر قوة الرؤية البيئية للإمارات في «كوب 28»، حيث تواصل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها البيئية.

في مؤتمر «كوب 28»، شهد العالم جهود الإمارات في مجال الطاقة المتجددة والابتكار البيئي، وهي خطوات تتماشى مع قواعد التأسيس التي خطها الشيخ زايد، رحمه الله، إذ يتضح أن دولة الإمارات لا تكتفي بتحقيق النجاح الاقتصادي، بل تسعى أيضاً للعب دور قيادي في الحفاظ على كوكب الأرض.

بوجود أكثر من 200 حكومة تشارك في هذا الحدث العالمي، يكون «كوب 28» منصة لتبادل الخبرات والتعاون لمواجهة تحديات تغير المناخ. تعكس هذه المشاركة الواعية لدولة الإمارات الوصايا الاستراتيجية للشيخ زايد الذي أكد قبل عقود من الزمن، بقوله: «الاستفادة من خبرات الدول الأخرى لزراعة نباتات وأشجار جديدة تتحمل الملوحة في البيئة المحلية».

باختصار، يعكس مؤتمر «كوب 28» في دبي تزامن الروح البيئية والتطلعات المستدامة للإمارات. إن هذا الحدث العالمي يعزز مكانة الإمارات كقوة رائدة في الحفاظ على المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، ويمثل استمراراً لجعل إرث زايد العلمي مقياساً لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.