"وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت".. حماس ترد على إسرائيل بشأن اكتشاف أكبر نفق

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، رسالة مصورة إلى الجيش الإسرائيلي، قالت فيها إنه وصل متأخرا في اكتشاف نفق كبير بعدما أنجز مقاتلي الحركة مهمتهم.

وقالت "القسام" في رسالة نشرتها عبر قناتها على "تلغرام"، ترجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنجليزية: "وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت".

وأرفقت "القسام" منشورها بعبارة "بعد قليل"، في إشارة إلى بيان لاحق قد يتضمن الكشف عن عملية محددة.

وأظهرت حركة حماس في الفيديو لقطات من عملية طوفان الأقصى التي أجرتها 7 أكتوبر الماضي، وقد تكون الرسالة أن النفق المكتشف استخدم في عملية طوفان الأقصى فقط.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد كشف الأحد، ما وصفه بـ"أكبر نفق هجومي" لحماس تم اكتشافه حتى الآن في شمال قطاع غزة.

ونشرت صفحة الجيش الإسرائيلي الرسمية على منصة "إكس" مقطع فيديو للنفق، الواقع بالقرب من معبر إيريز الحدودي مع إسرائيل.

وقالت: "يتفرع نظام الأنفاق الضخم هذا ويمتد لمسافة تزيد عن 4 كيلومترات".

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