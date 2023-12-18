"لا تتركونا نشيخ".. رسالة محتجزين مسنين إسرائيليين لدى حماس

(MENAFN
- Al-Bayan)
نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) فيديو عبر تطبيق تيليجرام الاثنين يظهر ثلاث رهائن إسرائيليين مسنين يطالبون بالإفراج عنهم.
وظهر في الفيديو رجل عرف نفسه بأنه حاييم بري (79 عاما) وهو يجلس بين شخصين آخرين في نفس العمر تقريبا. وتحدث بالعبرية أمام الكاميرا وقال إنه محتجز مع رهائن آخرين مسنين يعانون من أمراض مزمنة ومن ظروف قاسية جدا.
وقال "نحن جيل بنى الدولة، نحن شاركنا في بناء الجيش، وأنا لا أفهم لماذا نحن متروكون هنا".
وأضاف "يجب عليك أن تفرج عنا بكل ثمن، نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهدافات سلاح الجو، أفرج عنا بدون أي شروط، لا تتركونا نشيخ".
وانتهي الفيديو بترديد الرجال الثلاثة معا لعبارة "لا تتركونا نشيخ".
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