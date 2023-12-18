"لا تتركونا نشيخ".. رسالة محتجزين مسنين إسرائيليين لدى حماس

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) فيديو عبر تطبيق تيليجرام الاثنين يظهر ثلاث رهائن إسرائيليين مسنين يطالبون بالإفراج عنهم.

وظهر في الفيديو رجل عرف نفسه بأنه حاييم بري (79 عاما) وهو يجلس بين شخصين آخرين في نفس العمر تقريبا. وتحدث بالعبرية أمام الكاميرا وقال إنه محتجز مع رهائن آخرين مسنين يعانون من أمراض مزمنة ومن ظروف قاسية جدا.

وقال "نحن جيل بنى الدولة، نحن شاركنا في بناء الجيش، وأنا لا أفهم لماذا نحن متروكون هنا".

وأضاف "يجب عليك أن تفرج عنا بكل ثمن، نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهدافات سلاح الجو، أفرج عنا بدون أي شروط، لا تتركونا نشيخ".

وانتهي الفيديو بترديد الرجال الثلاثة معا لعبارة "لا تتركونا نشيخ".

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