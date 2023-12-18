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زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال الصين

12/18/2023 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال بقوة 6 درجات الصين مساء الإثنين، وتحديدا مقاطعة غانسو في شمال البلاد، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية.

ووقع الزلزال على عمق عشرة كيلومترات على بعد حوالى مئة كلم من عاصمة المقاطعة لانغشو في الساعة 23.59 بالتوقيت المحلي (15,59 ت غ)، بحسب المصدر نفسه.

والزلازل ليست ظاهرة نادرة في الصين. ففي اغسطس، ضرب زلزال سطحي بقوة 5.4 درجات شرق البلاد وأسفر عن إصابة 23 شخصا وتسبب بانهيار عشرات المباني.

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