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حماس تنشر فيديو سحب جرحى إسرائيليين بكاميرات الجنود

12/18/2023 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، الاثنين، مقاطع فيديو تظهر جانبا من عمليات استهداف الآليات والعسكريين الإسرائيليين في اليوم الـ73 للحرب.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، دأبت كتائب القسام على نشر فيديوهات توثق عملياتها على حسابها بتطبيق "تلغرام".

لكن المختلف في فيديو اليوم الذي يرصد هجمات في مدينة غزة نشر مشاهد، كان من الواضح أنه ملتقطة من كاميرات يرتديها الجنود الإسرائيليون، وفقا لسكاي نيوز عربية.

ولم توضح الكتائب كيف حصلت على هذه المشاهد.


وتظهر بعض منها عمليات سحب آليات معطوبة في شوارع مدينة غزة، ومنها دبابة "ميركافا" فخر الصناعة العسكرية الإسرائيلية.

وكانت الكاميرا مثبتة في جسم جندي إسرائيلي وظهر جندي آخر بجانبه وفي الخلفية تبدو عملية سحب الدبابة المعطوبة.

وفي لقطات أخرى، كان جنود إسرائيليون يجرون عملية إسعاف أولي لزميل لهم أصيب خلال الاشتباكات مع المقاتلين الفلسطينيين.

ومثل الدبابة المعطوبة، كان مصدر اللقطات كاميرا مثبت على بذلة جندي يقف على مسافة صفر من الجندي الجريح.

وتظهر اللقطات أيضا 5 دبابات وجندي متحصن داخل بصاروخ مضاد للدروع منزل و10 جنود راجلين كانوا بجانب دبابة.

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حماس تنشر فيديو سحب جرحى إسرائيليين بكاميرات الجنود

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