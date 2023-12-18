الشتاء يبدأ فلكيا في الإمارات 22 ديسمبر

قالت جمعية الإمارات للفلك أن فصل الشتاء يبدأ فلكيا في الدولة يوم الجمعة 22 ديسمبر الحالي في الساعة 07:28 صباحا بتوقيت الامارات" ويستمر حتى 20 مارس القادم حيث يدخل فصل الربيع فلكيا مشيرة إلى أن اعتبارات الفصول والمواسم تأتي وفق عدة مفاهيم حيث يبدأ فصل الشتاء وفق المفهوم الفلكي عند تعامد الشمس على أدنى نقطة لها من الأرض جنوباً في مدار الجدي ويكون ذلك في 21 و22 من ديسمبر من كل عام مع الانقلاب الشمسي الشتوي "وفق النصف الشمالي من الأرض فيما يبدأ الشتاء وفق المفهوم المناخي مع بداية ديسمبر حيث معدلات درجات الحرارة في النصف الشمالي من الأرض تشتد في البرودة.

وقال إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إن طول الليل في بداية الفصل يبلغ ذروته في النصف الشمالي من الأرض ويكون طول النهار أقصر ما يكون خلال العام ثم يزداد طول النهار تدريجياً حتى يتساوى الليل بالنهار ذروته عند بداية الربيع.

وفي منطقة وسط الجزيرة العربية تبلغ برودة الطقس أوجها خلال الشتاء خاصة خلال الفترة من منتصف ديسمبر حتى منتصف فبراير حيث تكون درجات الحرارة الدنيا دون 15 درجة مئوية في المناطق الساحلية وتكون دون 10 درجات مئوية في المناطق الداخلية بعيدا عن السواحل كما أنها قد تصل إلى دون 5 درجات مئوية في العمق الصحراوي بوسط الجزيرة العربية فيما تتدنى دون الصفر المئوي في المرتفعات فوق 1800 متر وفي الأطراف الشمالية من الجزيرة العربية.

وأضاف أن معدل درجات الحرارة في بداية فصل الشتاء تصل إلى 15 درجة في الحد الأدنى و25 درجة في الحد الأقصى عند بداية الفصل في 22 ديسمبر ثم تزداد برودة الجو حتى تصل الحرارة إلى 12 درجة و 23 درجة في منتصف الفصل مع منتصف يناير وابتداء من منتصف فبرابر تبدأ شدة البرودة بالانسلاخ و يقبل دفء الربيع لتصل درجات الحرارة مع نهاية فصل الشتاء في 21 مارس بين 18 و32 درجة مئوية وتهب في هذا الفصل العواصف الشمالية والغربية وتكون الرياح نشطة وتهب فيه بعض العواصف وتنشط "رياح الشمال" القوية والباردة خلال ديسمبر و بناير و فبراير و"رياح النعشي" الباردة خلال يناير و فبراير.

وقال الجروان " وفيما يتعلق بمعدل الأمطار فأنه يتجاوز 80 مم أي ما يزيد على 75 بالمئة من مجموع الأمطار الهاطلة. وخلال ليالي الشتاء تشاهد المجموعات النجمية "ذات الكرسي" في الجهة الشمالية الغربية من السماء و"الصياد أو الجبار" في الجهة الجنوبية الشرقية من السماء و"التوأمين" في الجهة الشرقية من السماء و"الثور" مائلاً في وسط السماء نحو الجهة الشرقية ويبدأ "المربع الخريفي والفرس المجنح" بالظهور بوسط السماء مائلاً إلى الجهة الغربية ويتألق النجم "سهيل" فوق الأفق الجنوبي تعلوه الشعريان "الشعرى اليمانية" ألمع نجوم السماء و"الشعرى الشامية" كما تشاهد "الثريا" وتابعها "الدبران" في وسط السماء ونجم "العيوق" النير في الجهة الشمالية خلال ليالي الشتاء.





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