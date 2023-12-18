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مقتل 4 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في مخيم الفارعة بالضفة الغربية

12/18/2023 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أفادت تقارير من مصادر فلسطينية، اليوم الاثنين، بمقتل أربعة فلسطينيين في مداهمة للجيش الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة الغربية.


وذكرت وزارة الصحة في رام الله، أن الأربعة قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي.


وأبلغ سكان مخيم "الفارعة" لللاجئين عن "اندلاع اشتباكات بين مسلحين والجيش الإسرائيلي، وقالوا إن "قناصة إسرائيليين قتلوا أربعة فلسطينيين بالرصاص".


وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن اثنين من القتلى يبلغان من العمر 17 عاما.


كانت الوزارة قد أعلنت مؤخرا أن حصيلة "القتلى الفلسطينيين جراء المداهمات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ أكثر من 280 ،فيما بلغ عدد المعتقلين أكثر من 3600منذ 7 أكتوبر الماضي.

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