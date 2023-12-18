بمكافآت قيمتها 23 مليون يورو.. تحديد موعد مباريات كأس السوبر الإيطالية في الرياض

حددت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم موعد مباريات مسابقة الكأس السوبر التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض بصيغتها الجديدة بمشاركة أربعة فرق، بحيث ستكون بين 18 و22 يناير وفق ما أعلنت لإثنين بعد اجتماع لجمعيتها العمومية.

وسبق للرابطة أن أعلنت في 13 مارس أن السعودية ستكون مسرحاً للكأس السوبر خلال أربعة من المواسم الستة القادمة وبمشاركة أربعة أندية عوضاً عن بطلي الدوري والكأس اعتباراً من 2024.

وسارت إيطاليا على خطى إسبانيا التي أدخلت تعديلاً على مسابقة الكأس السوبر اعتباراً من 2020 ووسعت المشاركة فيها لتشمل أربعة فرق عوضاً عن بطلي الدوري والكأس، وستكون نسختها المقبلة في الرياض أيضاً بين 10 و14 يناير.

وسيشارك في الكأس السوبر الإيطالية بصيغتها الجديدة نابولي بطل الدوري ووصيفه لاتسيو، إضافة الى إنتر بطل الكأس ووصيفه فيورنتينا.

وستكون المباراة الأولى بين نابولي وفيورنتينا في 18 يناير على ملعب الأول بارك الخاص بنادي النصر، فيما ستكون مباراة إنتر ولاتسيو في اليوم التالي، على أن يقام النهائي في 22 منه.

ولن يتوقف الدوري المحلي خلال هذه الفترة، بل ستقام المرحلة الحادية والعشرين من دون الفرق الأربعة التي تأهل ثلاثة منها الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وهي نابولي ولاتسيو وإنتر.

وسبق للسعودية أن احتضنت الكأس السوبر الإيطالية ثلاث مرات منذ 2018، آخرها في يناير حين فاز إنتر على جاره ميلان بثلاثية نظيفة.

وأفادت الصحافة الإيطالية أن الفرق الأربعة المشاركة ستتقاسم مكافآت بقيمة 23 مليون يورو، من بينها 7 للفائز.

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