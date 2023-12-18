إرجاء تصويت مجلس الأمن الدولي حول الحرب في غزة إلى الثلاثاء

(MENAFN
- Al-Bayan)
أرجئ تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة والذي كان مقررا الإثنين، الى الثلاثاء لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وطلبت الإمارات العربية المتحدة التي طرحت مشروع قراراً جديداً يهدف الى وقف العمليات العسكرية للسماح بإيصال المساعدة الإنسانية، إرجاء التصويت، على أن يتم الثلاثاء في موعد لم يحدد بعد، بحسب المصادر نفسها.
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