إرجاء تصويت مجلس الأمن الدولي حول الحرب في غزة إلى الثلاثاء

أرجئ تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة والذي كان مقررا الإثنين، الى الثلاثاء لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وطلبت الإمارات العربية المتحدة التي طرحت مشروع قراراً جديداً يهدف الى وقف العمليات العسكرية للسماح بإيصال المساعدة الإنسانية، إرجاء التصويت، على أن يتم الثلاثاء في موعد لم يحدد بعد، بحسب المصادر نفسها.

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